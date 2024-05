Lawrow enthüllt Details der Gespräche zwischen Putin und Xi

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat am Samstag neue Einblicke in den Inhalt der Gespräche von Wladimir Putin und Xi Jinping während der China-Visite des russischen Staatschefs gegeben. Laut Lawrow wurde unter anderem über Chinas globale Sicherheitsinitiative gesprochen.

Quelle: Sputnik © Maxim Blinow

Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping haben bei Gesprächen die Initiative Pekings zur globalen Sicherheit erörtert, sagte Außenminister Sergei Lawrow am Samstag auf der XXXII. Versammlung des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik. RIA Nowosti zitiert den Außenminister mit diesen Aussagen: "Die Initiative von Präsident Xi Jinping zur globalen Sicherheit wurde während unseres Besuchs in China bei Treffen sowohl im Rahmen von Delegationen als auch bei einem persönlichen Treffen der Staatsoberhäupter erörtert. (...) Wir sehen einen großen Grund dafür, dass die praktische Förderung der Idee der Gewährleistung der globalen Sicherheit mit der Bildung der Grundlagen der eurasischen Sicherheit ohne jegliche euroatlantische Überlagerung beginnen würde." Der Minister stellte fest, dass Russland weiterhin für einen Dialog mit dem Westen offen ist, auch in Fragen der Sicherheit und strategischen Stabilität. Dieser Dialog könne aber seitens des Westens "nicht aus einer Position der Stärke, nicht aus der Position der eigenen Exklusivität, sondern nur auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt vor den Interessen des anderen" geführt werden, betonte Lawrow. Xi benennt die größten globalen Bedrohungen Der zweite wichtige Punkt für Russland sei, dass der Dialog in der Gesamtheit der Probleme geführt werden sollte, die in der heutigen Welt im Bereich der strategischen Stabilität und der militärisch-politischen Landschaft bestehen. Putin stattete China am 16. und 17. Mai einen Staatsbesuch ab. In Peking führte er Gespräche mit Xi, im Anschluss daran unterzeichneten beide eine gemeinsame Erklärung. Dem russischen Staatschef zufolge verfolgen Moskau und Peking eine unabhängige und autonome Außenpolitik und arbeiten solidarisch an der Schaffung einer gerechteren und demokratischen multipolaren Weltordnung. Er dankte seinem chinesischen Amtskollegen auch für die Initiative zur Lösung der Ukraine-Krise. Xi betonte seinerseits, dass Russland und China das System der internationalen Beziehungen mit der zentralen Rolle der Vereinten Nationen und der auf dem Völkerrecht basierenden Weltordnung entschieden verteidigen und die Multipolarität der Welt und die wirtschaftliche Globalisierung fördern. Mehr zum Thema – Rainer Rupp: Russland und China – die wichtigsten Stabilisatoren auf der internationalen Bühne

