Top-US-Stratege: "Großer Fehler", Annäherung zwischen China und Russland zuzulassen

Die jahrzehntelangen Bemühungen Washingtons waren nach Ansicht von Michael Pillsbury umsonst. Das Versäumnis Washingtons, eine Annäherung zwischen China und Russland zu verhindern, sei "einer der größten Fehler, die wir zu meinen Lebzeiten erleben werden", so der Stratege.

Quelle: Sputnik © Sergey Guneev

Das Kabinett von US-Präsident Joe Biden habe einen großen politischen Fehler begangen, indem es Russland und China in eine strategische Partnerschaft gedrängt habe, sagte Michael Pillsbury von der Heritage Foundation am Donnerstag. EU-Schutzzölle gegen China? Die Automobilindustrie wehrt sich Pillsbury sprach mit Fox News, während sich der russische Präsident Wladimir Putin auf der ersten Auslandsreise seit dem Beginn seiner neuen Amtszeit mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Peking traf. "Zwei Atommächte, Russland und China, zusammenzubringen, ist wirklich ein großer Fehler", sagte er zu Brian Kilmeade von Fox News. Pillsbury zufolge hat China einen Großteil der letzten 75 Jahre im Konflikt mit der Sowjetunion verbracht, "deshalb ist es für mich einfach schockierend zu sehen, dass sie sich auf diese Weise zusammenfinden." Pillsbury sagte weiter: "Es ist einer der größten Fehler, den wir zu meinen Lebzeiten erleben werden." Pillsbury hat Washington seit den 1970er-Jahren bei der Formulierung seiner China-Politik unterstützt. Er hatte verschiedene Posten im Pentagon und als Mitarbeiter des US-Senats inne, bevor er sich am Hudson Institute und später bei Heritage mit China befasste. Analyse Salz in die Wunden der EU: Xi Jinping lobt Ungarn für seinen Willen zur "Unabhängigkeit" Es ist seit Langem ein politisches Ziel Washingtons, China und Russland voneinander fernzuhalten, angefangen mit US-Präsident Richard Nixons Entspannungspolitik gegenüber Peking in den 1970er-Jahren. Diese Politik wurde noch bis 2020 fortgesetzt, als US-Präsident Donald Trump versuchte, China mit Zöllen zur Zusammenarbeit mit den USA zu zwingen, bemerkte Pillsbury. "Das wäre unter Trump nie passiert", sagte er. "Das war eines von Trumps Zielen, dies niemals zuzulassen." Als Kilmeade andeutete, dass China die Märkte der USA und der EU "braucht", damit der Westen ein Druckmittel gegen Peking hat, wies Pillsbury darauf hin, dass dies "unter Biden einfach nicht passiert". Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich zu den Versuchen der USA, einen Keil zwischen China und Russland zu treiben. In einem Interview sagte er am Donnerstag, China sei "stark genug", um den "unverschämten" Versuchen der Druckausübung zu widerstehen. Putin: 90 Prozent der Transaktionen zwischen Russland und China werden ohne US-Dollar abgewickelt China und Russland "verteidigen beide die Prinzipien der Fairness und der demokratischen Weltordnung auf der Grundlage der multipolaren Realitäten und des Völkerrechts", sagte Putin am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern "gegen niemanden gerichtet sind". Putin bezeichnete die russisch-chinesische Zusammenarbeit als "einen der wichtigsten stabilisierenden Faktoren auf der internationalen Bühne". Xi pflichtete ihm bei und erklärte, die Beziehungen zwischen Peking und Moskau seien ein "Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten und Nachbarstaaten, die von gegenseitigem Respekt, Vertrauen, Freundschaft und gegenseitigem Nutzen geprägt sind". Mehr zum Thema - Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will

