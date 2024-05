NATO-Generalsekretär Stoltenberg greift China wegen seiner Beziehungen zu Russland an

Jens Stoltenberg hat eine neue Rechtfertigung für die Ausrichtung der US-geführten NATO auf Asien vorgelegt. Stoltenberg argumentierte, dass China der "mit Abstand größte Handelspartner" Russlands sei und Moskau mit "kritischen Komponenten" für Raketen, Drohnen und andere Waffen beliefere.

Peking "unterstützt" Moskau im Ukraine-Konflikt, behauptete NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und argumentierte, der von den USA geführte Block müsse sich in Asien und nicht nur im Nordatlantik engagieren. CNN: Ukrainische Armee ist überfordert - Kiew steht vor "einem Albtraum" Stoltenberg äußerte sich während einer Fragerunde auf dem NATO-Jugendgipfel auf die Anfrage eines Studenten der Yale-Universität in den USA: "Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Sicherheit keine regionale, sondern eine globale Angelegenheit ist. Das wichtigste Land, das Russland ermöglicht, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Europa zu führen, ist China." Er führte weiter aus, dass China der "bei Weitem größte Handelspartner" Russlands sei und Moskau mit "kritischen Komponenten" für Raketen, Drohnen und andere Waffen beliefere. Er beschuldigte auch Iran, "Drohnen" an Russland zu liefern und Nordkorea, "Munition und Waffen" zu liefern. Mit Blick auf die Ukraine sagte Stoltenberg: "Iran, Nordkorea und China sind der Schlüssel für Russlands Fähigkeit, gegen den europäischen Freund und Nachbarn der NATO zu kämpfen. Die Idee, dass wir Asien von Europa trennen können, funktioniert also nicht mehr." Die USA hatten jedoch schon lange vor dem Aufflammen des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 darauf gedrängt, dass die NATO ihren Einsatz auf Asien ausweitet. Washington scheint auch die Quelle von Behauptungen gewesen zu sein, dass Peking, Teheran und Pjöngjang Waffen und Munition an Moskau lieferten, ohne dass es dafür viele Beweise gab. Kriegswende? - Kiew soll "in wenigen Wochen" die ersten F-16- Kampfjets erhalten China hat wiederholt dem Druck der USA und ihrer Verbündeten standgehalten, sich ihrem Embargo gegen Russland anzuschließen, und dieses als einseitig und unrechtmäßig bezeichnet. Zudem hatte Peking einen Friedensplan für den Ukraine-Konflikt vorgeschlagen, an dem Moskau interessiert schien, den Kiew und seine westlichen Unterstützer jedoch ablehnten. Während Russland die Behauptungen der USA über nordkoreanische Waffen- und Munitionslieferungen zurückwies, stellte Iran klar, dass es Russland vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine Prototypen und Pläne für Drohnen zur Verfügung gestellt hat, was darauf schließen lasse, dass Moskau diese im eigenen Land hergestellt habe. Die USA und ihre Verbündeten lieferten in den vergangenen zwei Jahren Waffen, Munition und Bargeld im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar an die Ukraine, betonten aber, dass sie damit nicht direkt an dem Konflikt beteiligt seien. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.