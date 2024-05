Zwillingsbruder auf den Rasen geschickt? Fußballklub Dinamo Bukarest vermutet Betrug

Ein möglicher Fall von Identitätstausch sorgt beim rumänischen Fußballverein Dinamo Bukarest für Aufsehen. Ein Spieler verhält sich plötzlich merkwürdig anders. Der Verein vermutet, dass es sich um den Zwillingsbruder des Spielers handelt.

Quelle: Gettyimages.ru © ANP

Es klingt wie die Handlung eines absurden Hollywood-Films: Der guinea-bissauische Fußballspieler und ehemalige Barcelona-Profi Edgar Ié hatte im Februar einen Vertrag beim rumänischen Verein Dinamo Bukarest unterschrieben. Doch schon bald kamen Gerüchte auf, dass in mindestens fünf Spielen nicht Edgar, sondern sein Bruder Edelino auf dem Platz gestanden haben könnte. Das Kuriose: Edelino ist seit Januar offiziell vereinslos. Sein letzter offizieller Verein war der polnische Viertligist Tłuchovia Tłuchowo. 🇷🇴 Escándalo total en Rumania! Acusan al ex futbolista del Barcelona, Edgar Ié, de hacer jugar a su hermano mellizo por él en el Dinamo de Bucarest.Los rumores dicen que quién está en el club rumano no habla inglés (Edgar si lo hace) y no quiere mostrar sus documentos. 😳 pic.twitter.com/eWsP0uo39m — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 13, 2024 Dem Journalisten Daniel Centre zufolge fiel dem Verein auf, dass Ié plötzlich nur noch bruchstückhaft Englisch sprach und sich ausschließlich auf Portugiesisch verständigte. Ein merkwürdiger Umstand für einen Spieler, der zuvor für renommierte Teams in mehreren europäischen Ländern gespielt hatte. Ein weiterer Journalist, Emanuel Rosu, berichtete, dass Dinamo den Spieler aufgefordert habe, seinen Führerschein vorzulegen, um sich zu identifizieren, was er jedoch nicht getan habe. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht Dinamo Bukarest der Verlust von acht Punkten aus fünf Partien mit dem Spieler. Eine Quelle aus dem rumänischen Fußballverband bestätigte, dass es bisher kein spezielles Verfahren für solche Fälle gebe, aber ein DNA-Test Klarheit bringen könnte. Der 30-Jährige wurde in Guinea-Bissau geboren. Er spielte zwischen 2012 und 2015 für die B-Mannschaft des FC Barcelona und war Mitglied der portugiesischen Jugend- und Nationalmannschaft. Seit dem Jahr 2023 spielt er für die Nationalmannschaft seines Geburtslandes. Mehr zum Thema - Dubai: Ermittlungen gegen Spartak-Moskau-Fußballer eingestellt

