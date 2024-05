Rückgratlos? - Serbiens Präsident Vučić rechtfertigt Empfang von Kuleba und Selenskijs Frau

Der serbische Präsident Vučić führte in Belgrad Gespräche mit Selenskijs Frau und Kiews Außenminister Kuleba. Dabei wurde vereinbart, die Arbeit der serbischen Botschaft in Kiew wiederaufzunehmen. Die Ukraine habe Serbien nichts Unrechtes getan, begründete Vučić das Treffen.

Quelle: AFP © Andrej ISAKOVIC

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić erklärte, warum er den ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba und die Ehefrau von Wladimir Selenskij, Jelena, empfangen hatte. Seiner Meinung nach sollte Belgrad mit Kiew, das den Kosovo nicht anerkennt, zusammenarbeiten: "Und was wollen Sie von mir, dass ich nicht mit einem Land mit 40 Millionen Einwohnern spreche, das Serbien nie etwas Böses getan hat? Das den Kosovo nicht anerkannt hat." Zudem wies der Politiker darauf hin, dass er die Aufgabe und die Pflicht habe, Kiew aufzufordern, bei der Abstimmung im Europarat in Straßburg über den Kosovo-Status "nicht auf der anderen Seite zu stehen" und dass Kiew auch in der UN-Generalversammlung nicht gegen Belgrad sei. Mit diesen Worten reagierte Vučić auf eine Bitte um Stellungnahme zu Medienveröffentlichungen, in denen er als "rückgratlos" bezeichnet wurde. Der serbische Staatschef betonte: "Sie sind gekommen, um mir zu sagen, dass ich rückgratlos bin, weil ich jemanden aus der Ukraine empfangen habe. Und morgen werden Sie mich anschreien, dass ich keine Sanktionen gegen Russland verhängt habe. Was wollt ihr wirklich?" Vučić merkte zudem an, dass dieselben Medien vor einigen Tagen im Zusammenhang mit dem Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping geschrieben hatten, Vučić bereite sich darauf vor, die europäische Integration aufzugeben. Xi Jinping: NATO-Bombardierung von Belgrad darf nicht vergessen werden Am Sonntag empfing Tamara, die Ehefrau von Aleksandar Vučić, Jelena Selenskaja in Belgrad, und der erste Tag der Reise war laut der Webseite des ukrainischen Präsidenten "Aktivitäten der Kulturdiplomatie gewidmet". Am Montag sprach Elena Selenskaja in Serbien bei der Eröffnung einer Konferenz über psychische Gesundheit, die von Tamara Vučić veranstaltet wurde. Nach einem Vortrag auf der Konferenz traf Selenskaja mit dem serbischen Präsidenten zusammen. Vučić traf sich auch mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums kamen die beiden überein, in Kürze ein serbisch-ukrainisches Wirtschaftsforum zu veranstalten und die Arbeit der serbischen Botschaft in der Ukraine bald wieder aufzunehmen. Mehr zum Thema – Vučić-Kritik: Gutteres-Bericht über die Situation im Kosovo – Form ohne Substanz

