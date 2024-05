Entdollarisierung: Russland erwirbt indische Waffen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar

In letzter Zeit haben russische Exporteure, die den Handel mit Indien unter Verwendung indischer Zahlungsmittel aufgenommen haben, fast 4 Mrd. US-Dollar für den Kauf von in Indien produzierter Verteidigungsausrüstung und Rüstungsgütern sowie für andere Importe und indische Wertpapiere ausgegeben.

Quelle: AFP © MONEY SHARMA

Wie Firstpost berichtete, erwarb Russland vor kurzem in Neu-Delhi Rüstungsgüter und Waffen aus indischer Produktion im Wert von fast 4 Milliarden Dollar. Bezahlt wurden diese mit indischen Rupien. Die Gelder, die zur Erleichterung dieser Transaktion verwendet wurden, befanden sich auf Nostrokonten, d. h. auf Konten, die von inländischen Banken im Auftrag einer ausländischen Bank geführt werden. Im Oktober hielten russische Exporteure rund 8 Mrd. US-Dollar in indischen Rupien auf diesen Konten, die zur Erleichterung des Handels zwischen Moskau und Neu-Delhi eingerichtet wurden. Medienbricht: Westen kann Beziehungen zwischen Moskau und Neu-Delhi nicht beeinflussen Infolge der gegen Moskau verhängten westlichen Sanktionen gehörte Russland zu den 22 anderen Ländern, deren Banken spezielle Nostrokonten in Indien eröffnen durften, um Handel in der Landeswährung zu betreiben. Die Rupien-Reserven auf diesen Konten stiegen, als die indische Beschaffung von russischem Rohöl zunahm. Zwei ungenannte Quellen berichten, dass Russland in sechs Monaten nur etwa die Hälfte der Mittel auf diesen Konten verwendet hat. Die russischen Rupien wurden auch für Investitionen in indische Staatsanleihen verwendet. Bis Ende März letzten Jahres wurden die Investitionen Moskaus in diese Wertpapiere auf 10–12 Mrd. Dollar geschätzt. Moskaus Verwendung lokaler Währungen für den Handel steht im Einklang mit der Absicht der BRICS-Staaten, den Handel aus der Abhängigkeit vom US-Dollar zu lösen. China und Russland, zwei der Gründungsmitglieder des Blocks, planen Berichten zufolge, in diesem Jahr einen Handel im Wert von 260 Milliarden Dollar abzuwickeln, ohne auf den US-Dollar zurückzugreifen. Die Bemühungen wurden 2023 intensiviert, als Peking und Moskau offiziell beschlossen, den Handel in Yuan und Rubel abzuwickeln. Die Nachfrage nach einer Mitgliedschaft in dem zwischenstaatlichen Block ist gestiegen. Iran, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate wurden im Januar dieses Jahres offizielle Mitglieder, während Bahrain, Kuwait, Pakistan, Algerien und Palästina noch nicht aufgenommen wurden. Moskaus Erwerb von indischen Waffen und Verteidigungsgütern folgt auf Berichte, wonach Indien während des Gaza-Krieges weiterhin Waffen an Israel verkauft hat, und zwar über ein "Dual-Use"-Schlupfloch, da die Produkte angeblich für den nichtmilitärischen Bereich bestimmt waren. Mehr zum Thema - Minsk: Indien will Freihandelsabkommen mit Eurasischer Wirtschaftsunion

