Blinken: USA bemühen sich um Beschleunigung von Militärlieferungen an Ukraine

US-Außenminister Antony Blinken hat versichert, Washington bemühe sich darum, die Militärlieferungen an die Ukraine zu beschleunigen. Der Politiker fügte hinzu, dass auch Europa sein Bestes dafür tue. Der Politiker zeigte sich sicher, dass die Ukraine den russischen Truppen standhalten kann.

Quelle: Gettyimages.ru © Tobias Hase/picture alliance

In einem Interview mit CBS News am 12. Mai hat US-Außenminister Antony Blinken erklärt, die Vereinigten Staaten täten alles in ihrer Macht Stehende, um die militärische Versorgung der Ukraine zu beschleunigen. Blinken wörtlich: "Wir tun alles, was wir können, um diese Hilfe zu beschleunigen. Die Europäer tun dasselbe." Blinken zufolge habe die monatelange Verzögerung bei der Bewilligung zusätzlicher Mittel für die Ukraine und bei der Lieferung von Waffen "Kosten verursacht". Der Minister erinnerte auch daran, dass die USA diese Woche rund 400 Millionen US-Dollar für Militärhilfe an Kiew bereitgestellt haben. Darüber hinaus erklärte er, dass die Ukraine angeblich in der Lage sei, "die Verteidigung im Osten zu halten" und "eine Bedrohung für die russischen Streitkräfte darzustellen, auch auf der Krim": "Wir stellen dafür Systeme zur Verfügung, aber das ist ein schwieriger Moment. Wir werden nicht verschwinden, und die mehr als 50 Länder, die die Ukraine unterstützen, auch nicht." Am 10. Mai ordnete US-Präsident Joe Biden Militärhilfe im Wert von 400 Millionen US-Dollar für die Ukraine an, darunter Raketen für Patriot-Raketensysteme, Flugabwehrraketen vom Typ Stinger, Bradley-Schützenpanzer sowie andere Ausrüstung und Munition. Am selben Tag berichtete die New York Post, dass der Grund für die Bereitstellung von Militärhilfe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar für Kiew die Angst vor einem Vormarsch der russischen Armee sei. Zuvor, am 24. April, hatte Biden ein vom Kongress verabschiedetes Gesetzespaket zur Unterstützung der Ukraine unterzeichnet. Washington beschloss sofort, mit den Militärlieferungen an Kiew zu beginnen. Dem Gesetzentwurf zufolge sollten die USA der Ukraine Militärhilfe im Wert von fast 61 Milliarden US-Dollar zukommen lassen. Mehr zum Thema – "Das Spiel muss weitergehen": Weitere US-Militärhilfe für Kiew trotz aussichtsloser Lage

