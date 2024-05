Britischer Außenminister: Ukraine darf Russland mit britischen Waffen angreifen

Die Ukraine dürfe mit britischen Waffen Ziele innerhalb Russlands angreifen. In einem Interview mit "Reuters" sagte Cameron, es sei Sache der Ukraine zu entscheiden, wie britische Waffen eingesetzt werden.

Quelle: AFP © THOMAS PETER

Die Ukraine hat das "Recht", von Großbritannien gelieferte Waffen zu verwenden, um Russland innerhalb seines eigenen Territoriums zu treffen, sagte der britische Außenminister David Cameron auf einer Reise nach Kiew. In einem Interview mit Reuters sagte Cameron, es sei Sache der Ukraine zu entscheiden, wie britische Waffen eingesetzt werden. Auf die Frage, ob dies auch für Ziele in Russland gelte, antwortete er: "Die Ukraine hat dieses Recht. So wie Russland innerhalb der Ukraine zuschlägt, kann man durchaus verstehen, warum die Ukraine das Bedürfnis hat, sich zu verteidigen." Analyse "Europa": Macron gibt sich im Interview mit dem "Economist" als düster-apokalyptischer Warner Seit Beginn des Krieges haben die westlichen Partner der Ukraine eine Bedingung gestellt, damit Kiew weiterhin Militärhilfe erhält: keine Schläge in Russland. Aber Länder wie Finnland und Lettland haben seitdem erklärt, dass sie das Recht der Ukraine unterstützen, die von ihnen zur Verfügung gestellten Waffen zur "Selbstverteidigung" einzusetzen, was auch Schläge in Russland einschließt. Cameron, zugleich auch ehemaliger Premierminister Großbritanniens, begab sich zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt als Außenminister nach Kiew. Der Besuch folgt auf die Ankündigung der britischen Regierung, mindestens 3 Milliarden Pfund pro Jahr für militärische Unterstützung der Ukraine bereitzustellen. In Kiew kündigte Cameron an, dass die britische Unterstützung Präzisionsbomben, Luftabwehrraketen und Ausrüstung für 100 mobile Luftabwehrteams beinhalten werde. Damit soll die Ukraine in der Lage sein, russische Drohnen und Raketen abzuschießen. Bei seinem Treffen mit Cameron dankte der ukrainische Präsident Selenskij dem britischen Diplomaten für die Unterstützung. Er betonte jedoch, dass es wichtig sei, die Waffen aus dem neuen Hilfspaket so schnell wie möglich in die Ukraine zu bringen. "Vor allem gepanzerte Fahrzeuge, Munition und Raketen verschiedener Typen", sagte Selenskij. Mehr zum Thema ‒ Liquidierung oder Aufspaltung: Warum die Ukraine ihre Existenzberechtigung verloren hat

