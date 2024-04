Netanjahu: Mit oder ohne Geiselabkommen – Israel wird in Rafah einmarschieren

Israel wird Truppen in die Stadt Rafah schicken, unabhängig davon, ob es zu einem Waffenstillstand und einer Geiselfreilassung mit der Hamas komme, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag. Der israelische Außenminister Israel Katz hatte zuvor versprochen, die umstrittene Operation im Austausch für die Gefangenen abzubrechen.



"Die Idee, dass wir den Krieg beenden, bevor wir alle seine Ziele erreicht haben, steht außer Frage", sagte Netanjahu in einer Erklärung seines Büros. "Wir werden in Rafah einmarschieren und die dortigen Hamas-Bataillone ausschalten – mit oder ohne Abkommen, um den totalen Sieg zu erringen."

Rafah liegt an der südlichen Grenze des Gazastreifens zu Ägypten und beherbergt derzeit schätzungsweise 1,4 Millionen Palästinenser, die aus dem nördlichen Teil des Streifens geflohen sind. Seit Oktober führt Israel regelmäßig Luftangriffe gegen angebliche Ziele der Hamas in Rafah durch und Netanjahu droht seit Monaten mit einer Bodeninvasion in der Stadt, obwohl die USA und die UNO dagegen sind.

Gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 12 sagte Katz am Samstag, Israel werde die Operation aussetzen, wenn die Hamas einige der rund 130 israelischen Geiseln freilasse, die sich noch immer in Gaza in ihrer Gewalt befinden. Während Katz sprach, prüfte die Hamas einen israelischen Vorschlag zu einem Waffenstillstand, der eine vorübergehende Unterbrechung der Kämpfe vorsieht, damit mehrere Dutzend Geiseln gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden können.

US-Außenminister Antony Blinken, der im Laufe des Dienstags in Israel eintreffen wird, um das Abkommen zu erörtern, bezeichnete dessen Bedingungen als "außerordentlich großzügig" und forderte die Kämpfer auf, sich "schnell zu entscheiden" und es zu akzeptieren.

Es ist unklar, wie Netanjahus Kommentar nun die Entscheidung der Hamas beeinflussen wird. Die militante Gruppe hat Israels Bedingungen bisher abgelehnt und darauf bestanden, dass jeder Waffenstillstand einen Weg zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen beinhaltet.

Die Hardliner in Netanjahus Koalition haben jedoch gefordert, dass der Premierminister die Rafah-Operation fortsetzt. Jeder Kompromiss, so Finanzminister Bezalel Smotrich am Sonntag, käme für Israel einer "demütigenden Kapitulation" gleich. In einer Rede am Montag sagte Smotrich, Israel solle die "totale Vernichtung" seiner Feinde anstreben, berichteten israelische Medien.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, behauptete am Dienstag, Netanjahu habe ihm versprochen, "dass Israel in Rafah einmarschieren wird, versprochen, dass wir den Krieg nicht beenden und versprochen, dass es keinen rücksichtslosen Deal geben wird".

