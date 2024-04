Medien: Selenskij gibt Verluste in der ukrainischen Armee absichtlich zu niedrig an

Die USA üben Druck auf die Ukraine aus, die Mobilisierung zu verschärfen, so WP. Der Zeitung zufolge hat Selenskij die Verluste, über die er im Februar berichtete, möglicherweise absichtlich zu niedrig angegeben, um die Rekrutierungskampagne nicht zu beeinträchtigen.

Quelle: Gettyimages.ru © Danylo Antoniuk/Anadolu

Die Aussage des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij vom Februar, dass seit Beginn des Konflikts 31.000 Militärangehörige getötet worden seien, ist deutlich heruntergespielt, um "die ohnehin schwierige Rekrutierungs- und Mobilisierungskampagne nicht zu beeinträchtigen". Dies behauptete ein ukrainischer Beamter gegenüber der Washington Post (WP) unter der Bedingung der Anonymität. Der Zeitung zufolge haben die US-Behörden nach der Genehmigung des 61-Milliarden-US-Dollar-Hilfspakets begonnen, die Ukraine zu einer größeren Mobilisierungswelle zu ermutigen, da es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, die erwartete russische Offensive ohne einen neuen Entwurf einzudämmen. Laut WP glaubt die Regierung von Joe Biden, dass die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen der Ukraine helfen wird, Russland für einige Monate in Schach zu halten, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie verlorenes Territorium bis mindestens 2025 zurückerobern kann, da es an Soldaten mangelt und Moskau bei der Artillerie überlegen ist. Die Pentagon-Quelle der Zeitung wies darauf hin, dass das Hilfspaket den ukrainischen Streitkräften helfen werde, in die aktive Verteidigung überzugehen, aber "die Zeit ist kostbar, und sie sollte nicht verschwendet werden". Weiter sagten die Gesprächspartner, darunter US-Beamte, der Zeitung, die Ukraine müsse sich jetzt darauf konzentrieren, mehr Menschen zu mobilisieren. Eine Quelle behauptete: "Die Gesetze, die sie in den letzten Wochen verabschiedet haben, werden ihnen helfen, aber sie müssen mehr Kräfte mobilisieren und einen Weg finden, mehr ukrainische Männer dazu zu motivieren, an die Front zu gehen." Am 16. April unterzeichnete Selenskij einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Mobilisierung in der Ukraine, die seit 2022 gilt. Das Dokument verpflichtet insbesondere alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren, stets einen Militärausweis mit sich zu führen, und die Wehrpflichtigen, ihre Daten innerhalb von 60 Tagen bei den Einberufungsämtern zu aktualisieren. In der endgültigen Fassung des Gesetzes wurden die Bestimmungen über die Demobilisierung von Soldaten, die bereits 36 Monate gedient haben, gestrichen. Sacharowa: Selenskij bezahlt mit den Leben der Ukrainer Arbeitsplätze in den USA Später wurde ein vorübergehendes Verbot der Erbringung konsularischer Dienstleistungen im Ausland für ukrainische Männer im Wehrpflichtigenalter eingeführt, was die Ukrainer dazu veranlasste, in einigen Ländern Passämter zu blockieren. Die New York Times (NYT) hatte zuvor berichtet, dass die USA Druck auf die Ukraine ausübten, um die Mobilisierung zu verstärken. Nach Angaben der Zeitung ist die russische Armee der ukrainischen in einigen Bezirken um mehr als das Siebenfache überlegen. Die Zeitung warnte auch davor, dass ein vorübergehendes Verbot konsularischer Dienstleistungen für ukrainische Männer im Ausland "Spaltungen zwischen Ukrainern im In- und Ausland säen könnte, ohne dass dies wirkliche Auswirkungen auf den zahlenmäßigen Anstieg der Armee hätte". Der NYT zufolge leben derzeit etwa 860.000 Männer aus der Ukraine in der EU. Selenskij sagte auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Forums "Ukraine. 2024" am 25. Februar, dass die Ukraine im Konflikt mit Russland 31.000 Soldaten verloren habe. Gleichzeitig weigerte er sich, die Zahl der Verwundeten und Vermissten zu nennen, um zu verhindern, dass Russland davon erfährt. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte zwei Tage später, dass sich die tatsächlichen Verluste der Ukraine auf mehr als 444.000 Menschen belaufen. Mehr zum Thema – Ukrainischer Oberkommandierender Syrski: Lage auf Schlachtfeld zunehmend schwierig

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.