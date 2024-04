Moldawien ersucht USA um Hilfe für Truppen und Sicherheitsbehörde

Nach Angaben des moldawischen Außenministers Mihai Popsoi hat sich Chișinău mit der Bitte an die Vereinigten Staaten von Amerika gewandt, seine Regierungsbehörden in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit zu unterstützen.

Quelle: Gettyimages.ru © Adrian Hancu

Moldawiens Außenminister Mihai Popsoi hat in einem Interview angegeben, dass sein Land die Zusammenarbeit mit den USA im Bereich der Verteidigung ausbauen wolle. Chișinău werde auch künftig Möglichkeiten für Hilfe prüfen, die Washington dem moldawischen Militär sowie weiteren Institutionen bereitstellen könne, sagte Popsoi dem Nachrichtenportal Newsmaker. "Wir baten um die Unterstützung nicht nur für die Armee, sondern auch für das Innenministerium und den Informations- und Sicherheitsdienst. Alle staatlichen Einrichtungen müssen in der Lage sein, hybriden Angriffen standzuhalten und die Sicherheit im weitesten Sinne zu stärken." Hierbei gab Popsoi an, mit der US-amerikanischen Seite "inspirierende" Gespräche zu diesem Thema geführt zu haben. Die US-Unterstützung für Moldawien bleibe konstant, meinte er. Samantha Power, die Direktorin der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), habe erklärt, dass die Hilfe für Moldawien auf der Prioritätenliste der US-Regierung stehe. "Und das freut uns und gibt uns Zuversicht, dass in Moldawien dank dieser Unterstützung weiterhin Ruhe bewahrt wird." Gagausien wendet sich an Chișinău: Russische Sprache soll wieder Sonderstatus erhalten Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat in einem Interview dem Westen jüngst vorgeworfen, Moldawien in die NATO integrieren zu wollen. Dabei verhalte sich das Bündnis "aggressiv, grobschlächtig und prinzipienlos", betonte er gegenüber russischen Medien. Ferner stellte Lawrow fest, dass der Westen die moldawische Präsidentin Maia Sandu zu diesem Zweck instrumentalisiere. Sie werde zu einer Person gemacht, die das Land "einfach offen in die NATO hineinzieht". Hierbei wies Lawrow darauf hin, dass Brüssel und Washington derzeit über zwei Strategien verfügten, um Moldawien zwangsweise der Nordatlantischen Allianz anzuschließen. Die erste Option sei, dies direkt durch bürokratische Verfahren zu tun. Die zweite Variante sehe laut dem russischen Außenminister vor, dass Moldawien der Republik Rumänien beitritt, die ein NATO-Mitgliedsstaat sei. Mehr zum Thema - Protest in Chişinău: Moldawischer Abgeordneter zerreißt und übergießt NATO-Flagge mit "Blut"

