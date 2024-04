Sacharowa: Kiew rottet mit US-Geld indigene Bevölkerung in Ukraine aus

Westliche Eliten löschen die einheimische Bevölkerung der Ukraine mit Hilfe der Vollstrecker aus, die sie dort eingesetzt haben, berichtet Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa auf Telegram. Damit bezieht sie sich auf Kiews neues Mobilisierungsgesetz.

Quelle: Sputnik © SERGEI BOBYLJOW

Anfang April wurde in der Werchowna Rada, dem Parlament der Ukraine, ein neues Mobilisierungsgesetz verabschiedet. Die neuen Regeln sollen auch für wehrpflichtige Ukrainer gelten, die sich im Ausland aufhalten. Dementsprechend erließ das ukrainische Außenministerium eine Anordnung, wonach alle konsularischen Dienstleistungen für Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren künftig ausgesetzt werden. Ab dem 24. April ist es nur noch möglich, Dokumente für die Rückkehr in die Ukraine zu beantragen. Analyse Die USA schleichen sich langsam aus dem Ukraine-Konflikt raus Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, reagierte auf die Anweisung mit einer Stellungnahme. Gegen Ende des ersten Viertels des 21. Jahrhunderts erlebe die Welt, dass die indigene Bevölkerung der Ukraine durch westliche Eliten ausgelöscht werde, schrieb sie in einem auf Telegram am Dienstag veröffentlichten Beitrag. Zu dem Zweck seien Präsident Wladimir Selenskij und "diese ganze pseudoukrainische Bande" als Vollstrecker eingesetzt worden. Hierzu führte Sacharowa aus: "In all den Jahren gab es keine Ukrainer in der Regierung und in den herrschenden Kreisen der Ukraine. Die zugereisten bösen Geister wurden mit Ausgestoßenen mit Haartollen verdünnt, die man Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine nannte. Doch tatsächlich wurde das Land von denen regiert, die historisch gesehen nie etwas damit zu tun hatten." Als der größte Teil der Ukraine geplündert, die Beute weggebracht, die Geschichte neu geschrieben und Denkmäler zerstört gewesen seien, habe man damit begonnen, die indigene Bevölkerung physisch zu vernichten, betonte die Sprecherin. "Alles ist wie bei den Indianern in Nordamerika, als die 'Zivilisierten' sie zu Zehntausenden töteten. Manhattan Island wurde den Indianern für Perlen abgekauft, aber die Ukrainer erhielten nicht einmal Perlen – nur eine US-amerikanische Schlinge um den Hals." Laut Sacharowa ist Selenskij derzeit dabei, mit Washingtons Geld die letzten Ukrainer herauszulocken, um auch sie zu erledigen. Mehr zum Thema - Wie es zum Ukraine-Krieg kam: Ex-Berater von Trump rekapituliert

