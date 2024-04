Ehemaliger Obama-Berater wegen Sexualverbrechen an Kindern angeklagt

Ein Berater des früheren US-Präsidenten Barack Obama wird in Großbritannien beschuldigt, Sexualverbrechen an Kindern zu organisieren. Der Finanzberater Rahamim Shy arbeitete auch mit Hillary Clinton zusammen.

© FILE PHOTO © C-span

Der ehemalige Berater im Weißen Haus Rahamim "Rami" Shy wurde in Großbritannien wegen des Vorwurfs von Sexualverbrechen an Kindern angeklagt. Zudem soll ihm der Besitz von Kinderpornographie nachgewiesen worden sein. Shy beriet den damaligen US-Präsidenten Barack Obama sowie auch die US-Außenministerin Hillary Clinton bei der Terrorismusbekämpfung. Rahamim "Rami" Shy wurde am Freitag vor dem Luton Crown Court in der Nähe von London angeklagt. Laut Berichten lokaler Medien wird dem 46-Jährigen vorgeworfen, pornographische Bilder von Kindern zu besitzen und Sexualstraftaten an Kindern zu organisieren. Der aus New Jersey stammende US-Amerikaner wurde Ende Februar verhaftet und sitzt bis zur Gerichtsverhandlung im Gefängnis von Bedford ein. Wie die Daily Mail schreibt, habe sich Shy bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert und soll im Juni erneut vor Gericht erscheinen. Die Verhandlung seines Falles ist für August geplant. Bayern: 52-Jähriger darf als "Transfrau" Kinderpornografie-Besitz mit Identitätsfindung erklären Der Angeklagte hatte mehrere Funktionen in der Administration der US-Regierung von Barack Obama inne und soll unter anderem für die US-Regierung die Bekämpfung von Taliban- und al-Qaida-Terroristen koordiniert haben. Von 2008 bis 2014 war er leitender Berater im US-Finanzministerium. Dort arbeitete er daran, die Finanzierung des Terrorismus zu unterbinden und Verbündete im Ausland beim Verhängen von Sanktionen gegen unliebsame Regierungen zu unterstützen. Er beriet auch die Stabschefs des US-Verteidigungsministeriums im Pentagon. Auf der mittlerweile gelöschten LinkedIn-Seite von Shy konnte man bis vor kurzem lesen, dass er auch die von der NATO geführte International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan berät. Er studierte an der Columbia University in New York und soll zuletzt bei der US-Großbank Citigroup gearbeitet haben. Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber der Daily Mail, Shy sei nicht mehr bei der Citigroup beschäftigt. Mehr zum Thema - US-General a.D: "Die Ukraine ist eine Drehscheibe für Kinderhandel, Drogen- und Waffenschmuggel"

