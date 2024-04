Weltweite Militärausgaben auf neuem Höchststand – USA einsam an der Spitze

Dem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI für das Jahr 2023 zufolge, haben die weltweiten Militärausgaben einen neuen Höchststand erreicht. Allein die USA haben 916 Milliarden US-Dollar gegeben.

Quelle: Gettyimages.ru

Erneut haben die weltweiten Militärausgaben einen Höchststand erreicht. Bereits zum neunten Mal in Folge übertrafen die Zahlen 2023 die Ausgaben des Vorjahres, wie aus einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervorgeht, der am Montag veröffentlicht wurde. Die globalen Rüstungsausgaben stiegen demnach in 2023 inflationsbereinigt um 6,8 Prozent auf 2,44 Billionen US-Dollar (rund 2,28 Billionen Euro) – der größte Anstieg im Jahr-zu-Jahr-Vergleich seit 2009. 2022 waren es noch 2,24 Billionen Dollar (rund 2,04 Billionen Euro). Na so was: Neues NATO-Mitglied Finnland muss Renten kürzen Alle zehn Länder mit den höchsten Rüstungsausgaben erhöhten diese deutlich. Dabei blieben die USA ungeschlagen an der Spitze. Sie kamen mit 916 Milliarden US-Dollar (knapp 860 Mrd. Euro) auf mehr als ein Drittel (37 Prozent) der weltweiten Militärausgaben – etwa das Dreifache des zweitplatzierten China mit geschätzten 296 Milliarden Dollar. Russland landete auf dem dritten Platz, gefolgt von Indien und Saudi-Arabien, wie bereits 2022. Deutschland rangierte abermals auf dem siebenten Platz der Staaten mit den höchsten Ausgaben – kurz hinter Großbritannien. Die weltweiten Militärausgaben entsprachen 2,3 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Einer der Hauptgründe für den wiederholten Anstieg ist laut SIPRI die militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Mehr zum Thema – Atomwaffen: Moskau prüft Aufhebung des selbstauferlegten Moratoriums

