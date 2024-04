RT-Reporter in Georgien festgenommen

Der russisch-amerikanische Journalist Donald Courter, der für RT arbeitet, ist am Dienstag nach Ankunft in der georgischen Hauptstadt Tbilissi festgenommen worden. Er war in redaktionellem Auftrag unterwegs, um über die andauernden Proteste der georgischen Opposition zu berichten.

Georgische Grenzschützer haben am Dienstag den RT-Korrespondenten Donald Courter auf dem Flughafen der Hauptstadt Tbilissi (Tiflis) festgenommen. Der Journalist, der die doppelte russisch-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde etwa vier Stunden lang in der Transitzone des Flughafens festgehalten. Die georgischen Beamten behaupten, seine Dokumente seien von ihrem System nicht erkannt worden. Schlägerei im georgischen Parlament: Oppositionsführer greift Regierungsmitglied an Der russische Pass des Journalisten wurde beschlagnahmt. Courter war nach Georgien geflogen, um über die anhaltenden Anti-Regierungs-Proteste zu berichten. Auslöser der Unruhen war eine Gesetzesvorlage über "ausländische Agenten", das von im Land tätigen aus dem Ausland finanzierten NGOs Transparenz verlangen würde. Der Gesetzentwurf wird von der Opposition des Landes vehement abgelehnt. Zusätzlich zu den Straßenprotesten artete die Debatte zwischen den Abgeordneten am Montag in eine Schlägerei im Sitzungssaal des georgischen Parlaments aus. Mehr zum Thema - Georgien: Proteste gegen Initiative zu "ausländischen Agenten"

