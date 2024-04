CNN: Trump will zunächst Moskau und Kiew zu Gesprächen drängen

Sollte Donald Trump wiedergewählt werden, würde er Militärhilfe einsetzen, um Kiew und Moskau an den Verhandlungstisch zu zwingen und ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, berichtete CNN. Moskau sagt, es sei zum Dialog bereit, aber zu seinen eigenen Bedingungen.

Quelle: Gettyimages.ru © Spencer Platt

Der Plan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, den Konflikt in der Ukraine zu lösen, falls er wiedergewählt wird, wird damit beginnen, Moskau und Kiew an den Verhandlungstisch zu bringen, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen. Dies wurde einigen ausländischen Diplomaten in Washington mitgeteilt, berichtete CNN unter Berufung auf Quellen. Washington Post: Insider verraten Trumps möglichen Ukraine-Plan Der Gesprächspartner des Senders, der mit Trumps Ansichten zu diesem Thema vertraut ist, erklärte, dass der ehemalige US-Präsident wahrscheinlich am Tag nach seiner Wahl (im November) oder seinem Amtsantritt (im Januar 2025) auf die Präsidenten der Ukraine und Russlands – Wladimir Selenskij und Wladimir Putin – zugehen wird, um Gespräche zu koordinieren. Er fügte hinzu, dass Trump wahrscheinlich die Militärhilfe der USA für die Ukraine als "Druckmittel" einsetzen würde, um beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen. Russland verurteilt die Militärhilfe für die Ukraine und betont, sie verlängere den Konflikt nur. Die USA sind der größte Geber von Militärhilfe für Kiew, aber ein Gesetzentwurf zur Bereitstellung von 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine steckt seit Herbst im Kongress fest, was die Lieferungen erheblich einschränkt. Laut CNN sind europäische Beamte besorgt, dass die Ukraine durch Trumps Plan einige Gebiete verlieren könnte. Trump hatte wiederholt gesagt, dass er, wenn er Präsident wäre, den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich lösen würde. In einem Interview mit Fox News im vergangenen Juli hatte er verraten, dass er zunächst mit Putin und Selenskij Kontakt aufnehmen würde. Der ehemalige Präsident sagte: "Ich würde zu Selenskij sagen: Es reicht, ihr müsst einen Deal machen. Ich würde zu Putin sagen: Wenn ihr keine Vereinbarung trefft, werden wir ihnen [der Ukraine] ein großes Angebot machen, mehr als sie jemals hatten, wenn es sein muss." Die Washington Post schrieb am 7. April, Trump habe in einem privaten Gespräch einen Plan zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine skizziert, der vorsieht, Kiew zur Abtretung der Krim und des Donbass an Moskau zu drängen. Trumps Wahlkampfberater Jason Miller bezeichnete diese Veröffentlichung als "Fake News". Moskau hat wiederholt erklärt, es sei offen für Gespräche, allerdings zu seinen eigenen Bedingungen, zu denen auch die Anerkennung der neuen Gebiete als eigene gehört. Kiew besteht auf dem Rückzug auf die Grenzen von 1991 und den Abzug der russischen Truppen. Die ukrainische Seite behauptete, dass sie einem Einfrieren des Konflikts nicht zustimmen und ihre Forderungen nach der Rückgabe der Gebiete nicht aufgeben werde. Mehr zum Thema – Medienbericht: Plant die NATO eine Teilung der Ukraine wie die vier Alliierten in Deutschland 1945?

