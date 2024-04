Lawrow nach Gesprächen mit Außenminister Chinas: Wang Yi entwickelt Formel "doppelten Widerstands"

Chinas Außenminister Wang Yi soll die Formel des "doppelten Widerstands" Russlands und Chinas gegen "doppelte Abschreckung" des Westens vorgeschlagen haben. Dies gab der russische Chefdiplomat Sergei Lawrow nach dem Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen bekannt.

Quelle: AFP © Handout/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Auf einer Pressekonferenz nach den Gesprächen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi hat der russische Außenminister Sergei Lawrow offenbart, welche Vorschläge sein Amtskollege hat. Demnach hat Wang bei dem Treffen die Idee des "doppelten Widerstands" Chinas und Russlands als Reaktion auf die "doppelte Abschreckung" des Westens zum Ausdruck gebracht. Lawrow wörtlich: "Minister Wang Yi hat gestern diese Formel entwickelt – doppelter Widerstand gegen doppelte Abschreckung." Laut dem russischen Außenpolitikchef haben Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping wiederholt die Entschlossenheit Russlands und Chinas betont, den Versuchen entgegenzuwirken, die Bildung einer multipolaren Welt zu bremsen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten versuchten, diesen Prozess zu stoppen, um ihre "unfaire" Position im internationalen System aufrechtzuerhalten, so der Minister. Lawrow: Russland und China verbünden sich im Kampf gegen Terrorismus Die von Russland und China angesprochenen Themen "betreffen unmittelbar den Kampf für die Errichtung einer gerechten multipolaren Weltordnung, in der kein Platz für Diktat, Hegemonie, neokoloniale und koloniale Praktiken ist", fuhr Lawrow fort. Diese werden laut dem Diplomaten derzeit von den USA und den Ländern des kollektiven Westens unter der Leitung Washingtons "energisch angewandt". Lawrow zufolge haben die Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Volksrepublik China dank ihrer Staatschefs ein "noch nie dagewesenes" Niveau erreicht. Nach den Gesprächen mit Wang wurde Lawrow vom chinesischen Präsidenten Xi empfangen. CNN bemerkte, dass dieses Treffen das erste seit sechs Jahren sei. Laut dem US-Fernsehsender "sprechen Staatschefs normalerweise nicht mit Ministern, die zu Besuch sind". Mehr zum Thema – US-Finanzministerin Yellen warnt chinesische Unternehmen vor Zusammenarbeit mit Russland

