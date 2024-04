Moskau: Bereit für eine Konfrontation mit NATO-Truppen in der Ukraine

Während die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage der Ukraine stetig steigt, haben westliche Staats- und Regierungschefs wie Macron erklärt, dass ein Einsatz von NATO-Truppen möglich sein könnte. Laut einem Spitzendiplomaten ist das russische Militär auf die mögliche Entsendung von Truppen des US-geführten Blocks in die Ukraine vorbereitet.

Quelle: AFP © Kenzo Tribouillard

Der derzeitige Stand der Beziehungen zwischen Russland und der NATO kann als "etwas mehr als ein Kalter Krieg" bezeichnet werden, sagte der Leiter der Moskauer Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, Konstantin Gawrilow. In einem Interview mit RIA Novosti wurde Gawrilow am Montag gebeten, die Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom Februar zu kommentieren, wonach er die Möglichkeit nicht ausschließen könne, dass Truppen aus NATO-Ländern in die Ukraine geschickt werden, um Kiew im Konflikt mit Moskau zu unterstützen. Gawrilow führte aus: "Die Militärstrategen in Washington und Brüssel sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie mit der Aufhebung des Tabus über die mögliche Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine versuchen, die Stärke unseres Landes zu testen." Dem Diplomaten zufolge zielen die Warnungen von US-Präsident Joe Biden und anderen westlichen Politikern, dass Russland im Falle einer Niederlage in der Ukraine als Nächstes die NATO-Staaten angreifen werde, in Wirklichkeit darauf ab, "die Aufmerksamkeit der Steuerzahler von der sinnlosen Versenkung ihrer Gelder in das ukrainische 'Korruptionsloch' abzulenken und die öffentliche Meinung für die Wiederbelebung der Rüstungsindustrie in ihren Ländern zu erwärmen." Liveticker Ukraine-Krieg – DVR-Leitung: Kämpfe um Tschassow Jar stehen unmittelbar bevor Sein Kommentar griff die Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin von letzter Woche auf, dass "die Behauptungen, wir würden Europa nach der Ukraine angreifen, völliger Unsinn und Einschüchterung der eigenen Bevölkerung sind, nur um das Geld aus ihr herauszupressen." Gawrilow sagte, dass während des Kalten Krieges fast alle Erklärungen der NATO mit der Einschätzung der Möglichkeit eines plötzlichen Großangriffs auf den Block durch die UdSSR und ihre osteuropäischen Verbündeten begannen. Eine ähnliche Rhetorik sei auch heute in dem von den USA geführten Militärbündnis zu finden, fügte er hinzu. Der Diplomat erinnerte daran, dass Russland im Strategischen Konzept der NATO, das 2022 verabschiedet wurde, als "die bedeutendste und direkteste Bedrohung" bezeichnet wird. "Offensichtlich ist ihre Idealvorstellung von europäischer Sicherheit nun, dass die Grenzen zu unserem Land mit Stacheldraht umwickelt sind", so Gawrilow. Weiter erklärte er: "Infolgedessen können die Beziehungen zwischen Russland und der NATO nun als etwas mehr als ein Kalter Krieg bezeichnet werden." Seit Beginn der Gefechte zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 hat Moskau wiederholt erklärt, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten durch die Bereitstellung von Waffen, einschließlich moderner Waffensysteme, den Austausch von Geheimdienstinformationen und die Ausbildung ukrainischer Truppen zu De-facto-Parteien des Konflikts geworden sind. Mehr zum Thema - "Die Landkarte ändert sich" – US-Militär schlägt wegen Lage in der Ukraine Alarm

