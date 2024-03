Erdoğan-Vertrauter: "Offensichtlich" unterstützte ein fremder Staat den Terrorangriff in Moskau

Der Sprecher der türkischen Regierungspartei verwies auf "Lobbies", die ein Interesse am Ukraine-Konflikt hätten. Ohne Sponsoren sei ein derartiger Angriff, wie er in der Crocus City Hall stattgefunden habe, unmöglich.

Quelle: Sputnik © Grigori Sysoew

Terrorakte wie das Massaker in der Crocus City Hall haben üblicherweise staatliche Förderer, sagte Ömer Çelik, Sprecher für die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, am Donnerstag. NYT: USA haben Russland Informationen über die Gefahr des Terrorangriffs bei Moskau vorenthalten Vergangenen Freitag wurde der Moskauer Konzertsaal von einer Gruppe von Schützen angegriffen und in Brand gesetzt, die 143 Menschen töteten und mehr als 300 verletzten. Seitdem wurden von russischen Sicherheitskräften elf Verdächtige festgenommen – darunter die vier mutmaßlichen Angreifer. "Es ist offensichtlich, dass man eine derart professionelle Aktion nicht ohne die Unterstützung eines staatlichen Nachrichtendienstes ausführen kann", sagte Çelik, der auch stellvertretender Vorsitzender der AKP ist, dem türkischen Nachrichtensender NTV. "Solcher Ereignisse haben immer Förderer", fügte er hinzu, und deutete auf "Lobbies, die wollen, dass der Krieg weitergeht", mit Verweis auf den Ukraine-Konflikt. Türkische Nachrichtendienste unterstützten Russland bei der Bekämpfung des Terrorismus, erklärte Çelik. Und er fügte hinzu, Ankara habe gegenüber Moskau wegen der Tragödie in der Crocus City Hall sein "aufrichtiges Beileid" zum Ausdruck gebracht. Die Terrororganisation "Islamischer Staat Khorasan" (ISIS-K) übernahm die Verantwortung für das Massaker am Freitag, die Ukraine stritt jede Beteiligung ab. Alle Verdächtigen in russischem Gewahrsam erwiesen sich als ethnische Tadschiken, die Präsident Wladimir Putin "radikale Islamisten" nannte. Die Schützen wurden ergriffen, als sie versuchten, über die Grenze in die Ukraine zu fliehen. Die USA und die EU bestanden darauf, dass Kiew absolut nichts mit dem Angriff zu tun habe, lieferten aber keine Belege für ihre Behauptung, ISIS-K sei der einzig Verantwortliche. Seitdem haben russische Nachrichtendienste und Ermittlungsbehörden Beweise gefunden, dass die Verdächtigen von der Ukraine einen beträchtlichen Betrag in Kryptowährung als Bezahlung für den Angriff erhielten. Eine Person, die in die Finanzierung des Anschlags verwickelt ist, wurde festgenommen, aber das Ermittlungskomitee hat seine oder ihre Identität noch nicht veröffentlicht. Mehr zum Thema - Terroranschlag vom 22. März: Russische Ermittler haben Beweise für Verwicklung der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.