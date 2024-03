Reuters: Westliche Unternehmen verlieren durch Rückzug aus Russland Hunderte Milliarden

Ausländische Unternehmen, die Russland verließen, haben Reuters zufolge mehr als 100 Milliarden Euro an Strafen und entgangenen Profiten verloren. Das Ausmaß der Verluste derjenigen, die das Land verlassen wollen, wird nur noch zunehmen, warnt die Nachrichtenagentur.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Beim Verlassen des russischen Marktes haben westliche Unternehmen mehr als 100 Milliarden Euro an Strafen und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Das berichtet die US-Nachrichtenagentur Reuters, die einen entsprechenden Bericht vorbereitet hat. Laut den Angaben der Agentur steht dieses Schadensvolumen im Zusammenhang mit den entgangenen Einnahmen und der Abschreibung russischer Aktiva in den Unternehmensbilanzen. Die neuen Daten, so Reuters, zeigen das Ausmaß der finanziellen Verluste des globalen Unternehmenssektors nach dem Februar 2022. Angesichts der verschärften Sanktionen werden jedoch Unternehmen, die Russland noch verlassen wollen, nach Ansicht von Ian Massey, Experte bei der globalen Risikoberatung S-RM, "mit weiteren Schwierigkeiten konfrontiert und gezwungen sein, weitere Abschreibungen und Verluste hinzunehmen". Die Verluste ausländischer Unternehmen durch den Rückzug aus dem russischen Markt sind seit den letzten Berechnungen, die die Agentur im August des Jahres 2023 veröffentlicht hatte, um ein Drittel gestiegen, so Reuters weiter. Mehr zum Thema – Russischer Handelsminister: Rund 80 Prozent der westlichen Unternehmen verbleiben im Land

