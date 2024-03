"Härter als je zuvor" - Vučić schwört Serben auf bevorstehenden Kampf ein

Serbiens Staatschef Aleksandar Vučić hat laut eigenen Angaben in den vergangenen 48 Stunden Informationen erhalten, wonach die nationalen Interessen seines Landes unmittelbar bedroht seien. Der Republik stünden schwierige Tage bevor. Nähere Angaben machte Vučić nicht.

Quelle: Gettyimages.ru © Thierry Monasse

Aleksandar Vučić, der Präsident der Republik Serbien, hat berichtet, dass sein Land sich in naher Zukunft kommenden Herausforderungen stellen müsse. Er habe Informationen erhalten, die mögliche Bedrohungen der nationalen Interessen Serbiens andeuteten. In einem auf Instagram veröffentlichten Beitrag schrieb er: "Es fällt mir nicht leicht, jetzt zu sagen, welche Nachrichten wir in den vergangenen 48 Stunden erhalten haben. In den kommenden Tagen werde ich das serbische Volk mit all den Herausforderungen vertraut machen, die vor uns liegen. Es wird härter sein als je zuvor". Am Ende des Beitrags fügte er hinzu: "Wir werden kämpfen. Serbien wird gewinnen." Vučić über NATO-Bodentruppen in der Ukraine: "Es wird passieren" Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti äußerte die Vermutung, dass sich Vučić auf die Entscheidung von Christian Schmidt, dem Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina, bezogen haben könnte, das Wahlgesetz des Landes zu ändern, um die Entität Republika Srpska einzubeziehen. Die dort lebenden Serben haben wiederholt ihre Unzufriedenheit mit Schmidt zum Ausdruck gebracht und erkennen seine Autorität nicht an, da er nicht vom UN-Sicherheitsrat autorisiert ist. Zuvor hatte Vučić erklärt, Serbiens Weigerung, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, habe den internationalen Ruf Serbiens als ein unabhängiges und freies Land gestärkt. Er fügte hinzu, dass Belgrad derzeit unter zunehmendem Druck durch westliche Länder stehe. Nachdem die USA Sanktionen gegen Aleksandr Wulin, den Chef des serbischen Geheimdienstes, verhängt hatte, kommentierte der russische Auslandsgeheimdienst diese Beschränkungen als einen Versuch Washingtons, "sich unhöflich in die Angelegenheiten eines unabhängigen Landes einzumischen". Vučić war einer der ersten europäischen Politiker, der sich zum Terroranschlag in der Konzerthalle Crocus City Hall in der Nähe von Moskau geäußert hatte. Am 22. März, dem Tag des Tragödie, bezeichnete er das Attentat als ein "tragisches Ereignis mit unvorhersehbaren Folgen". Gleichzeitig erklärte Vučić, er rechne mit einer Eskalation des Konflikts in der Ukraine und dass ein weltweiter Konflikt näher rücke.



Mehr zum Thema - Serbien: Westliche Erpressungen und östliche Herausforderungen





Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.