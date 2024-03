Terroranschlag in Moskau: Anteilnahme aus dem deutschsprachigen Raum

Staaten und Politiker aus aller Welt mit Ausnahme der Ukraine und des Baltikums finden angesichts des furchtbaren Terroranschlags am Freitag in Moskau heute Worte der Anteilnahme für die Angehörigen und der Verurteilung des Terrors. Auch von Spitzenpolitikern aus dem deutschsprachigen Raum gibt es solche Stimmen.

Am Tag nach dem Terroranschlag auf ein Konzert in Moskau mit nach derzeitigem Stand 143 Toten und über 100 Verletzten äußern auch Politiker aus dem deutschsprachigen Raum ihre Anteilnahme. Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte auf X (vormals Twitter) "den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau" und schrieb: "Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten." Bundesaußenministerin Annalena Baerbock twitterte: "Wir trauern mit den Familien der Opfer des Anschlags bei Moskau. Unschuldige Menschen, die einfach nur zu einem Rockkonzert gehen wollten, wurden kaltblütig ermordet. Wir verurteilen feigen, unmenschlichen Terror – an jedem Ort. Den Menschen in Russland gilt unser Mitgefühl." Das von Baerbock geführte Auswärtige Amt verurteilte den "furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen" und kondolierte den Angehörigen der Opfer. Die Hintergründe des Angriffs müssten rasch aufgeklärt werden. Der Präsident Österreichs Alexander van der Bellen drückte sein Mitgefühl aus und zeigte sich schockiert über den Terroranschlag in Moskau. Mehr zum Thema – FSB-Chef Bortnikow: Vier Terrorverdächtige festgenommen – offiziell 143 Tote bei Terroranschlag

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.