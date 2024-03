Militärbasis in Transnistrien von Kamikaze-Drohne angegriffen

Transnistrien hat einen Drohnen-Angriff auf eine Militärbasis gemeldet. Das im Netz aufgetauchte Filmmaterial zeigt eine Kamikaze-Drohne, die in einen mutmaßlichen Mi-8-Hubschrauber kracht. Es kam zu einer Explosion und einem Brand. Niemand wurde verletzt.

© Soziale Netzwerke

Die Behörden Transnistriens haben einen Drohnenangriff auf eine Militärbasis gemeldet. Demnach kam es zu einer Explosion und einem Feuer. Der Pressedienst des Ministeriums für Staatssicherheit der teilweise anerkannten Transnistrischen Moldauischen Republik (TMR) teilte mit: "Vorläufig konnte festgestellt werden, dass die Explosion durch den Angriff einer Kamikazedrohne verursacht wurde, deren Anflug von der Seite der 'Kleebrücke' aus aufgenommen wurde." Nach Angaben der lokalen Behörden gab es keine Verletzten, ein Strafverfahren wurde bereits eingeleitet. Die "Kleebrücke" liegt in der Nähe der Grenze Transnistriens zur Ukraine. Auf im Internet veröffentlichten Fotos und Videos vor Ort sind die Überreste eines Hubschraubers zu sehen, bei dem es sich um einen Mi-8 handeln könnte. Im Januar beschuldigten die transnistrischen Behörden die Republik Moldau, spezielle Kampfgruppen für die Durchführung von Terroranschlägen auszubilden. Die speziellen Kampfgruppen bestehen aus "mehr als 60 Personen, die größtenteils aus dem Territorium der Ukraine stammen und Kampferfahrung haben". Diese würden in den Einrichtungen von Spezialeinheiten der moldauischen Sicherheitsbehörden unter Anleitung ausländischer Spezialisten ausgebildet, "um Terroranschläge auf dem Gebiet der TMR zu verüben", so das Ministerium für Staatssicherheit Transnistriens. Am 28. Februar bat die TMR Russland "angesichts des verstärkten Drucks" aus Chișinău um Schutz. Tiraspol bat auch die UNO, die OSZE, die GUS und die EU um Einflussnahme auf die moldauischen Behörden. Mehr zum Thema - Ukraine droht Transnistrien mit Terror – Wie wird Tiraspol reagieren?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.