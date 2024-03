Stiefsohn des ukrainischen Oberkommandierenden Syrski bittet Putin um russische Staatsbürgerschaft

Iwan Syrski, Stiefsohn des ukrainischen Oberkommandierenden Alexander Syrski, bat den russischen Präsidenten Wladimir Putin, ihm die russische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Er erklärte, dass er gern bei den Präsidentschaftswahlen seine Stimme abgeben würde.

© Ruptly

Iwan Syrski, der in Australien lebende Stiefsohn des derzeitigen Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte Alexander Syrski, hat inmitten der Präsidentschaftswahlen um die russische Staatsbürgerschaft gebeten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ruptly unter Berufung auf die Worte des Mannes: "Mit großer Freude würde ich an den Wahlen teilnehmen, aber ich habe keine russische Staatsbürgerschaft. Deshalb bitte ich den Präsidenten der Russischen Föderation, mich einbürgern zu lassen." Laut Ruptly äußerte Iwan, der nach der Scheidung seiner Eltern mit seinem Bruder und seiner Mutter nach Australien gezogen war, seine Bitte um die Staatsbürgerschaft in der Nähe des russischen Generalkonsulats in Sydney, wo die Abstimmung für die russischen Präsidentschaftswahlen stattfindet. Iwan Syrski hatte zuvor angekündigt, dass er die russische Staatsbürgerschaft anstrebe. Am 20. Februar gratulierte er dem russischen Militär zur Befreiung von Awdejewka und merkte an, dass er die russische Staatsbürgerschaft annehmen wolle. Alexander Syrski wurde 1965 im russischen Gebiet Wladimir geboren. Er absolvierte die Moskauer Höhere Militärkommandoschule. Die Verwandten des Oberkommandierenden leben weiterhin im Gebiet Wladimir, das nordöstlich von Moskau liegt. Am 8. Februar entließ der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den Oberkommandierenden Waleri Saluschny und ernannte Syrski, der zuvor Kommandeur der Bodentruppen war, zu seinem Nachfolger. Mehr zum Thema – Warum hat Selenskij einen Russen zum neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee ernannt?

