Sacharowa: Moskau warnt Jerewan vor den Risiken einer antirussischen Politik

Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat erklärt, Russland sei Armenien schon oft zu Hilfe gekommen und habe die "Kraftprobe" in seinen Beziehungen zu Jerewan bestanden. Moskau warnte Jerewan vor der Gefahr, in die "antirussische Politik" des Westens hineingezogen zu werden.

Quelle: Sputnik © Sergei Bobylew

Russland sei Armenien schon oft zu Hilfe gekommen und habe sich bemüht, die Feindseligkeiten zu beenden. Daher habe Jerewan keinen Grund, an der Aufrichtigkeit der Absichten Moskaus zu zweifeln, sagte die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in einem Interview mit RIA Nowosti. Moskau habe in seinen Beziehungen zu Jerewan eine "Kraftprobe" bestanden und könne auf solche Zweifel eine "historische Antwort" geben, so Sacharowa. Sie erklärte: "Es ist die Zahl unserer Leute, die Armenien verteidigt haben. Und die Anstrengungen, die die russische Führung und der russische Präsident Wladimir Putin persönlich unternommen haben, um das Blutvergießen in dieser Region immer wieder zu beenden." Gleichzeitig, so Sacharowa, versprechen westliche Staaten Armenien, dass sie es "schützen, ihm helfen und so weiter, und aus irgendeinem Grund wollen sie es vor Russland schützen". Diese Bereitschaft wurde insbesondere vom stellvertretenden britischen Verteidigungsminister James Heappey geäußert, was das russische Außenministerium als den Wunsch Londons wertete, "Armenien zu einem Instrument seiner Linie gegen Moskau in der Region zu machen". Der Diplomatin zufolge warnt Moskau in seinen Kontakten mit Jerewan die Republik vor der Gefahr, in die "antirussische Politik" der westlichen Länder hineingezogen zu werden. Ihrer Meinung nach hat sich die armenische Seite einige der Argumente zu eigen gemacht, "es wurden sogar bestimmte Maßnahmen ergriffen". Armenien nennt Abhängigkeit von Russland einen strategischen Fehler Der Austritt Armeniens aus der OVKS entspreche nicht seinen nationalen Interessen, so Sacharowa. Solche Entscheidungen sollten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedürfnisse des Landes getroffen werden und "nicht der Versuchung einer weiteren Inszenierung westlicher Szenarien erliegen". Im Februar hatte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan behauptet, dass das Land seine Beteiligung an der OVKS faktisch eingefroren habe. Er warnte, dass Jerewan die Organisation verlassen werde, wenn die OVKS ihre Haltung zum armenisch-aserbaidschanischen Konflikt nicht kläre. Am 9. März behauptete Armeniens Außenminister Ararat Mirsojan, dass die Behörden des Landes unter Berücksichtigung der Ereignisse der letzten Jahre "neue Möglichkeiten" erörtern, darunter einen Beitritt zur Europäischen Union. Das Europäische Parlament verabschiedete eine Resolution zur Stärkung der Beziehungen zu Armenien und forderte die EU auf, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten zu gewähren. Mehr zum Thema - Armenischer Außenminister: Jerewan erwägt EU-Beitritt

