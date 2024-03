Moskau untersagt weiteren 227 US-Bürgern Einreise nach Russland

Als Reaktion auf die "immer umfassenderen Sanktionen" Washingtons werden weitere 227 US-Bürger mit einem Einreiseverbot nach Russland belegt. Dazu gehören der frühere US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, und die ehemalige stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman.

Quelle: Sputnik © Natalja Seliwjorstowa

Wie das russische Außenministerium am Donnerstag mitteilte, wird weiteren 227 US-Amerikanern, die an der "Entwicklung, Umsetzung und Rechtfertigung der russophoben Politik der gegenwärtigen US-Regierung" beteiligt seien, die Einreise nach Russland verboten. Nach Angaben des Ministeriums soll die Erweiterung dieser Liste zeigen, dass "jegliche aggressive Handlung nicht ungestraft bleibt und entschieden zurückgewiesen wird". Sanktionskrieg: Russische Zollbeamte kontrollieren verstärkt Waren mit US-amerikanischem Ursprung "Es handelt sich um bestimmte Personen in der Exekutive, der Geschäftswelt, den Medien und akademischen Kreisen, die regelmäßig feindselige Angriffe oder Erfindungen und regelrechte Verleumdungen über die Außen- und Innenpolitik Russlands verbreiten", heißt es in der Mitteilung der Behörde. Auf der Liste stehen unter anderem der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller, der frühere US-Botschafter in Russland John Sullivan, die ehemalige stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman, Mitarbeiter amerikanischer Universitäten, stellvertretende Minister und Ministerberater sowie Journalisten der New York Times und der Washington Post. Insgesamt ist derzeit 2.078 US-Bürgern die Einreise nach Russland untersagt. US-Präsident Joe Biden hatte Ende Februar mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Diese richten sich seinen Worten nach gegen Personen, die mit der Inhaftierung des Oppositionellen Alexei Nawalny in Verbindung stehen, sowie gegen den russischen Finanz- und Verteidigungssektor. Mehr zum Thema - Reuters: Moskau droht angesichts Sanktionsdrucks mit Euroclear-Bankrott und globaler Finanzkrise

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.