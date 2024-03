Medwedew über Biden: "Ein seltener Idiot"

Nachdem der US-Präsident in einem jüngsten Versprecher die Ukraine mit Afghanistan und dem Irak verwechselt hatte, reagierte Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, mit deutlichen Worten. Er nannte Biden einen "seltenen Idioten".

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

In einem Interview mit dem Fernsehsender MSNBC hatte sich der greise US-Präsident Joe Biden falsch ausgedrückt und die Ukraine mit Afghanistan und dem Irak verwechselt. Biden wörtlich: "Amerika hat einen Fehler gemacht. Wir haben Osama bin Laden verfolgt, bis wir ihn hatten, aber wir hätten nicht in die Ukraine einmarschieren sollen." Danach korrigierte er sich und sagte, er habe "den Irak und Afghanistan" gemeint, womit er sich auf die US-Invasionen und die Besetzung der beiden Länder im Nahen Osten bezog. Die Verwechslung von Orten und Menschen ist ein wiederkehrendes Problem des 81-jährigen US-Präsidenten. Nun hat sich Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates und ehemaliger Präsident des Landes, zu Joe Bidens jüngstem Versprecher geäußert. Im Anhang eines entsprechenden Auszugs aus Bidens Interview schrieb Medwedew auf Telegram: "Ein seltener Idiot." In einem Beitrag zum selben Thema auf seinem englischsprachigen X-Account merkte Medwedew an, dass sich der US-Präsident eher verplappert als sich falsch ausgedrückt habe: "Dummköpfe und Irre sprechen die Wahrheit." Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, deutete an, dass Bidens Versprecher freudscher Natur gewesen sei. "Er hat nichts verwechselt", erklärte Sacharowa. "Er kann nicht mehr in sich bewahren, was jeder weiß: Die Staaten haben sich mit dem ukrainischen Projekt blutig blamiert." Mehr zum Thema - Joe Biden – Gesund und leistungsfähig genug für eine weitere Amtszeit?

