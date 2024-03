Ukrainischer Ex-Kommandierender Saluschny wird Botschafter in London

Der geschasste Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Waleri Saluschny wurde zum Botschafter der Ukraine in London ernannt, wie am Donnerstag bekannt wurde. Er ersetzt dort den früheren Verteidigungsminister des Landes, Alexei Resnikow, der erst vor einem halben Jahr den Botschafterposten übernommen hatte.

Quelle: Gettyimages.ru © Alexey Furman/Getty Images

Der ehemalige ukrainische Oberbefehlshaber Waleri Saluschny wurde zum neuen Botschafter des Landes in Großbritannien ernannt, wie das Außenministerium in Kiew am Donnerstag mitteilte. London sei bereits über die Ernennung informiert und formell um Zustimmung gebeten worden, hieß es. Der Präsident der Ukraine habe die Kandidatur des Generals für den Posten des "außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Ukraine im Vereinigten Königreich" genehmigt, so das Ministerium in einer kurzen Erklärung. Selenskij selbst erläuterte die Angelegenheit in einer Videoansprache, in der er betonte, dass die Ernennung den Beziehungen zwischen Kiew und London zugutekommen und dass die Beziehungen beider Länder durch die Ernennung eines neuen Botschafters "nur noch stärker" würden. Die neue Rolle entspreche dem eigenen Wunsch des Ex-Oberkommandierenden, so jedenfalls Selenskij. Umbruch in Kiew: Syrskij ersetzt Saluschny als Oberbefehlshaber Saluschny wurde letzten Monat von seinem Posten als oberster General des Landes entlassen. Der ukrainische Präsident begründete dies mit der Notwendigkeit, "neue Ansätze" und "neue Strategien" für den Konflikt mit Russland zu entwickeln. Der Befehlshaber wurde durch General Aleksander Syrski, den damaligen Chef der ukrainischen Bodentruppen, ersetzt. Die Entscheidung gilt unter den Militärs als weithin unpopulär, vor allem aufgrund des fragwürdigen Rufs von Syrski, der wegen seines Kommandostils bei der Verteidigung von Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) und dem anschließenden Versuch, die Stadt im Rahmen der Sommeroffensive 2023 zurückzuerobern, den Spitznamen "Der Schlächter" erhielt. Beide Schlachten führten zu entscheidenden Niederlagen für Kiew, verbunden mit massiven Verlusten bei den Truppen. Die Entlassung von Saluschny erfolgte nach einem Konflikt zwischen dem Oberbefehlshaber und dem Präsidenten, über den seit Monaten gemunkelt worden war. Die beiden waren sich Berichten zufolge über die militärischen Prioritäten uneinig, während Selenskij dem beliebten General gegenüber zunehmend misstrauisch wurde und ihn als potenziellen politischen Konkurrenten betrachtete. Bisher wurde die Ukraine in London durch Alexei Resnikow vertreten, der von November 2021 bis September 2023 Verteidigungsminister des Landes war. Der Botschafterposten in London entwickelt sich damit zu einer Position, auf die politische Konkurrenten im Rahmen von politischen Spielen in Kiew "ehrenvoll" abgeschoben werden können. Eine diplomatische Ausbildung haben weder Resnikow noch Saluschny. Mehr zum Thema - Selenskij und Saluschny: Nicht das Finale, nur das Staffelende

