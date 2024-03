Medienbericht: Ukraine versucht Rüstungsgüter russischer Produktion über Kasachstan einzukaufen

Laut einem am Donnerstag erschienenen Bericht der Nachrichtenagentur "RIA Nowosti" versucht Kiew aktuell Rüstungsgüter aus russischer Produktion über Kasachstan zu erwerben. Das Verteidigungsministerium Kasachstans bestreitet dies.

Quelle: Gettyimages.ru © Geem Drake/SOPA Images/LightRocket

Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet am Donnerstag unter Berufung auf informierte Quellen, dass der ukrainische Rüstungshändler "Ukrspezexport" derzeit mit Kasachstan über den Kauf von in Russland hergestellten Rüstungsgütern für den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte verhandelt. Nach den Erkenntnissen von RIA Nowosti wurde bekannt, dass die Fäden der von "Ukrsspezexport" angebahnten Geschäfte bei den in Astana registrierten Unternehmen TOO Navico, BSKey company, TOO IGT und IA Syzdykov T.S. zusammenlaufen. Das Kiewer Regime versucht auf diesem Weg Bauteile aus russischer Produktion für Fallschirmbremssysteme PGK-10 für die Flugzeuge Su-24 und MiG-29 zu erhalten. Die Nachrichtenagentur zitiert ihren Gesprächspartner mit diesen Worten: "Dies gibt Anlass zu einer Reihe von Anschuldigungen. Vielleicht spielt die kasachische Führung mit versteckten Karten, um im Dialog sowohl mit dem Westen als auch mit Kasachstans wichtigstem Sicherheitsgaranten, Russland, eine äquidistante Position zur Situation um die Ukraine aufrechtzuerhalten." Es bestehe jedoch ein großes Risiko, die Beziehungen zu den Verbündeten zu diskreditieren und die günstige wirtschaftliche Zusammenarbeit Astanas mit Moskau zu "untergraben", um so eine "Geisterdividende" zu erzielen, resümierte er. Das kasachische Verteidigungsministerium erklärte auf Anfrage, diese Informationen entsprächen nicht der Realität. Es wies darauf hin, dass im Land seit 2022 ein Verbot für die Ausfuhr von Waffen und militärischer Ausrüstung gilt. Mehr zum Thema – Rücktritt der Regierung in Kasachstan – Tokajew ernennt neuen Ministerpräsidenten

