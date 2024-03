Akademie-Direktor: Keine kritische Abhängigkeit Russlands von China

Moskau und Peking werden als Handels- und Wirtschaftspartner füreinander immer wichtiger. Nach Ansicht von Experten der Russischen Akademie der Wissenschaften ist für Russland jedoch keine kritische Abhängigkeit von China zu erwarten.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Kirill Babajew, der Direktor des Instituts für China und das moderne Asien an der Russischen Akademie der Wissenschaften, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass Russland und China längst nicht nur Partner im militärisch-strategischen Sinne, sondern auch wichtige Wirtschaftspartner füreinander sind. Eine kritische Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von China, vor der westliche Analysten so gerne warnen, ist seiner Meinung nach "nicht zu erwarten". Der Wissenschaftler merkte an: "Die Volkswirtschaften Russlands und Chinas werden immer stärker voneinander abhängig. Wir brauchen einander zunehmend nicht nur als strategische, militärisch-politische, sondern auch als Handels- und Wirtschaftspartner."

"Natürlich ist es sehr gefährlich, in die totale Abhängigkeit von einem Partner zu geraten. Bislang ist diese Gefahr jedoch nicht allzu groß. Vor einigen Jahren war Russland noch viel stärker von europäischen Lieferungen abhängig." Analyse Xi Jinping ist nicht dabei, Chinas Wirtschaft zu zerstören – sondern sie zu verändern Allerdings dürfe man "auf keinen Fall alles auf eine Karte setzen", so Babajew. "Moskau sollte sich aktiv um andere Märkte bemühen, etwa Iran, die arabischen Staaten und Indien", erklärte er abschließend. Die Beziehungen zur Volksrepublik China haben einen vorläufigen Höhepunkt erreicht und werden weiter wachsen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute auf dem Marathon der Russischen Gesellschaft "Snanije" in Sotschi. Er bezeichnete die Beziehungen zwischen Moskau und Peking als eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit, die sich auf die gegenseitige Achtung und die strategische Partnerschaft stützt, und betonte:

"Wir schätzen die Art und Weise, wie sich unsere Beziehungen zu China derzeit entwickeln, sehr hoch ein. Sowohl Präsident Putin als auch Präsident Xi haben wiederholt gesagt, dass diese Beziehungen jetzt ihren historischen Höhepunkt erreicht haben, und wir hoffen, dass wir diesen Höhepunkt noch übertreffen werden." Mehr zum Thema - Roskosmos-Chef: Moskau und Peking erwägen Bau eines Atomkraftwerks auf dem Mond

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.