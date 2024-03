Nikki Haley gibt auf: Trump bleibt einziger Kandidat der US-Republikaner

Die Republikanerin Haley will sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zurückziehen. Die Parteikonkurrentin von Ex-Präsident Trump hatte zuvor beim "Super Tuesday" eine deutliche Niederlage eingefahren.

Quelle: AFP © Getty Images

Die ehemalige Gouverneurin Nikki Haley will Berichten zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen. Die 52-Jährige stehe kurz davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichteten das Wall Street Journal und der US-Sender CNN. Auch andere Nachrichtenagenturen melden auf Grundlage von anonymen Quellen diese Information. Unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen hieß es, Haley werde ihren Rückzug am Mittwoch in einer Rede bekannt geben. Die Parteikonkurrentin von Ex-Präsident Donald Trump hatte beim "Super Tuesday" eine deutliche Niederlage eingefahren. Mit diesem Schritt würde das Rennen um das Weiße Haus noch während der Vorwahlen faktisch zu einem Duell zwischen Trump und Amtsinhaber Joe Biden. Zwar fehlen Donald Trump noch einige Stimmen bis zur Marke von 1.215 Delegierten, die er zum Sieg braucht. Doch die dürfte er wahrscheinlich schon nächste Woche sicher haben, spätestens aber in zwei Wochen, wenn unter anderem in Florida gewählt wird. Mehr zum Thema - USA: "Super Tuesday" wird zum Trump-Tag bei den Republikanern

