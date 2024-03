Singapur enthüllt Einsatz US-amerikanischer F-35 im Ukraine-Krieg

Der Verteidigungsminister von Singapur, Ng Eng Hen, warb in einer Rede vor dem Parlament des Stadtstaates für den Erwerb von Flugzeugen des Typs F-35. Dabei ist ihm eine brisante Information entglitten: Die USA setzen ihre F-35 im Ukraine-Krieg ein, um Stellungen der russischen Luftabwehr für Kiew aufzudecken.

Quelle: Gettyimages.ru © Tayfun Coskun/Anadolu Agency

Es gibt neue Enthüllungen über das Ausmaß der westlichen Beteiligung am Ukraine-Krieg, und auch sie kommen aus Singapur. Bereits am 28. Februar 2024 bestätigte der Verteidigungsminister von Singapur, Ng Eng Hen, in einer Rede vor dem Parlament des südostasiatischen Stadtstaates, dass amerikanische F-35-Flugzeuge aktiv an Einsätzen über der Ukraine teilnehmen würden. Der Zweck dieser Einsätze sei es, russische Boden-Luft-Raketensysteme zu identifizieren. Der Minister warb für den Erwerb der F-35 für die Luftstreitkräfte Singapurs und sagte, dass seine Behörde bereits im Jahr 2004 erste Schritte für den Deal eingeleitet habe. Seitdem habe man die Entwicklung dieser Technik beobachtet und sich insbesondere in den vergangenen Jahren von ihren Qualitäten überzeugt. Als Beispiele für den praktischen Kriegseinsatz, in denen die F-35 ihre Eigenschaften unter Beweis gestellt hätten, nannte Ng Eng Hen die Bekämpfung des Islamischen Staates durch die Luftwaffen der USA und Großbritanniens und eben die jüngsten Einsätze über der Ukraine. Der Minister wörtlich: "Zuletzt haben die Vereinigten Staaten ihre F-35 eingesetzt, um die Stationierung russischer Boden-Luft-Raketensysteme in der Ukraine zu identifizieren. Die gesammelten Informationen werden an die NATO-Länder weitergegeben." Analyse Russische Unprofessionalität oder Juwelierarbeit? Zum Absturz der US-Drohne über dem Schwarzen Meer Bis zum heutigen Tag seien 900 F-35 überall auf der Welt zum Einsatz gekommen. Das Flugzeug sei damit eine kampferprobte Waffe mit nachgewiesener hoher Kampfkraft. Das singapurische Militär beschreibt die F-35 als einen "funkelektronischen Staubsauger" mit modernster Ausrüstung, der in der Lage sei, eine Vielzahl von nachrichtendienstlichen Informationen zu sammeln und eine elektronische Kriegsführung nahe der Frontlinie durchzuführen. Dies ist nicht die erste derartige Information über die Beteiligung der F-35 an Einsätzen in und um die Ukraine. Vor einem Jahr gab es einen ausführlichen Artikel über die Entsendung der 388th und 419th Fighter Wings der US Air Force Reserve an die Grenzen der Ukraine bereits im Februar 2022. Darin beschrieb der Kommandeur des 388th Fighter Wing, Colonel Craig Andrle, ausführlich die Teilnahme seiner Einheit an Einsätzen zur Aufdeckung russischer Luftabwehrsysteme. Damals hieß es, dass die Grenzen der Ukraine nicht überflogen werden. Mehr zum Thema – Angriffspläne auf Krimbrücke: Transkript und Audio-Aufzeichnung des Gesprächs deutscher Offiziere

