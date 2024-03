Russe Grebjonkin fliegt mit Crew Dragon ins All

Der russische Kosmonaut Alexander Grebjonkin ist mit drei US-amerikanischen Astronauten unterwegs zur Internationalen Raumstation. Die Falcon-9-Trägerrakete mit einer Crew-Dragon-Kapsel startete vom Kennedy Space Center der NASA in Florida.

Quelle: Gettyimages.ru © Joe Raedle

Drei Amerikaner und ein Russe sind zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Sie hoben am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord eines Crew Dragon des Raumfahrtunternehmens SpaceX ab. Der Crew-Dragon soll am 5. März um 9.00 Uhr Berliner Zeit an die ISS andocken. Die vier Besatzungsmitglieder sollen dort rund sechs Monate lang forschen. Crew-8 is go for launch! pic.twitter.com/UvhocWCObv — SpaceX (@SpaceX) March 4, 2024 Zuvor war der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida wegen schlechten Wetters zweimal verschoben worden. Zur Crew gehören der russische Kosmonaut Alexander Grebjonkin sowie die US-Astronauten Matthew Dominic, Michael Barratt und Jeanette Epps. Grebjonkin ist 41 Jahre alt. Er ist der vierte Russe, der mit einem Crew Dragon zur ISS fliegt, und der 24. russische Kosmonaut, der mit einem US-Raumschiff reist. Der Start erfolgte im Rahmen des sogenannten Cross-Flight-Programms zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Das Abkommen sieht vor, dass jedes russische Raumschiff auf dem Weg zur ISS von einem US-amerikanischen Astronauten und jedes US-amerikanische Raumschiff von einem russischen Kosmonauten bemannt wird, um den russischen beziehungsweise den amerikanischen Teil der Station zu bedienen. Im Dezember 2023 wurde das Abkommen für zwei weitere Kreuzflüge bis 2025 verlängert. Mehr zum Thema - Russland und USA verlängern Kreuzflüge zur ISS

