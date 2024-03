Russische Sicherheitskräfte verhindern Autobombenanschlag auf der Krim

An einem Kontrollpunkt zur Einreise auf die Krim fanden die russischen Sicherheitskräfte eine Bombe unter dem Boden des Autos eines Polizeibeamten aus dem Gebiet Cherson. Der improvisierte Sprengstoff, der aus westlichen Komponenten bestand, wurde umgehend entschärft.

Quelle: Sputnik © FSB

Nach Angaben russischer Medien, die auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden verweisen, wurde eine improvisierte Sprengladung aus ausländischen Bauteilen am Kontrollpunkt Dschankoi an der Unterseite eines Autos befestigt, das auf die Krim fuhr. Die Nachrichtenagentur TASS zitierte ihren Gesprächspartner mit den Worten: "FSB-Beamte haben am Kontrollpunkt Dschankoi bei der Inspektion eines Fahrzeugs, das auf dem Weg in die Republik Krim war und von einem Strafverfolgungsbeamten aus dem Gebiet Cherson gefahren wurde, einen sprengstoffähnlichen Gegenstand gefunden, der am Boden unter dem Fahrersitz befestigt war." Dem Gesprächspartner zufolge sei der Wagen sofort in sichere Entfernung gebracht worden, wo das Sprengstoffteam, das vor Ort eingetroffen sei, den improvisierten Sprengstoff entschärft habe. Weiter hieß es: "Die Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass der Sprengsatz aus Komponenten ausländischer Herkunft besteht, die von NATO-Ländern in die Ukraine geliefert wurden." Auf Telegram wurden bereits Videoaufnahmen veröffentlicht, die vor Ort entstanden sein sollen. Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen und die Sicherheitsdienste arbeiten daran, Personen zu identifizieren, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Der Kontrollpunkt Dschankoi befindet sich im Norden der Krim, an der Verwaltungsgrenze zum Gebiet Cherson. Am Vorabend meldete der Telegram-Kanal APP Dschankoi die etwa zweistündige Schließung des Kontrollpunktes. Der Telegram-Kanal informiert über die Situation an den Kontrollpunkten zwischen dem Gebiet Cherson und der Republik Krim. Im Oktober 2022 war ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen auf der Krim-Brücke explodiert. Zwei Fahrbahnen stürzten ein, die Treibstofftanks eines Güterzugs fingen Feuer. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Im Juli 2023 wurde ein Teil der Brücke durch einen Drohnenangriff gesprengt: Eine Fahrbahn stürzte ein, zwei Menschen wurden getötet. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexei Danilow, bestätigte die Beteiligung Kiews an beiden Terroranschlägen. Mehr zum Thema - Abgehörte Bundeswehr-Beratung: Deutschland plant Zerstörung der Krim-Brücke

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.