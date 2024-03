Lawrow: Wenn Austin über das Risiko eines NATO-Russland-Konflikts spricht, planen die USA diesen

Russlands Außenminister Sergei Lawrow sieht in den Worten des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin über die Gefahr eines Krieges zwischen Russland und der NATO den Beweis dafür, dass die USA ihn bereits planen. Nach Ansicht des russischen Spitzendiplomaten ist Europa derzeit der größte Leidtragende der US-Politik.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des Außenministeriums der Russischen Föderation

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat mit seiner Aussage, es könne im Falle einer Niederlage der Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommen, bewiesen, dass die USA den kommenden Krieg bereits planen. Dies sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf einer diplomatischen Konferenz in Antalya. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert Lawrow wie folgt: "Die Bedeutung dieser Aussage ist, dass, wenn die Ukraine verliert, die NATO gegen Russland vorgehen wird. In einem freudschen Versprecher verriet er, was sie vorhatten. Vorher haben alle gesagt: Wir können nicht zulassen, dass die Ukraine verliert, denn [der russische Präsident Wladimir] Putin wird es nicht dabei belassen und das Baltikum, Polen und Finnland einnehmen. Aber nach der offenen, unmissverständlichen Erklärung von Herrn Austin ist es genau andersherum. Wir haben solche Pläne nicht und können sie nicht haben, die Amerikaner hingegen schon." Laut Lawrow ist Europa derzeit das Hauptopfer der US-Strategie, die Ukraine in die NATO zu ziehen. "Alle wichtigen Ausgaben wurden nach Europa verlagert. Die Menschen leben immer schlechter, die Preise für Energieressourcen sind um ein Vielfaches gestiegen, verglichen mit dem, was möglich gewesen wäre, wenn die Amerikaner die Nord-Stream-Gaspipelines nicht gesprengt hätten", so der Minister. Er sagte, die Situation um die Ukraine sei von Washington erzeugt worden, um sicherzustellen, dass die Europäische Union kein zu starker Rivale für die US-Wirtschaft wird. Dieses Ziel sei erreicht worden, betonte Lawrow. Europa sei jetzt "überhaupt kein Konkurrent mehr für die USA". Alle wichtigen Unternehmen und die verarbeitende Industrie wandern in die USA ab, wo günstigere Bedingungen herrschen und Energie viel billiger ist. Austin hatte zuvor erklärt, er glaube, dass die NATO im Falle einer Niederlage der Ukraine Krieg gegen Russland führen werde. Der US-Verteidigungsminister machte diese Aussage bei einer Anhörung des Ausschusses für die Streitkräfte des Repräsentantenhauses in Washington. Mehr zum Thema - Im Falle einer Niederlage Kiews: Pentagon erwartet Krieg zwischen NATO und Russland

