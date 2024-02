Nach Awdejewka: Wie russische Truppen die ukrainische Verteidigung weiter verschieben

Der Vormarsch der russischen Truppen in Richtung Westen ist nach der Befreiung Awdejewkas keineswegs gestoppt worden. Die ukrainischen Streitkräfte sind nicht in der Lage, auf irgendeiner Verteidigungslinie Fuß zu fassen. Was ist in den kommenden Wochen zu erwarten?

Von Jewgeni Krutikow

Nach der Befreiung Awdejewkas hielten die Einheiten der russischen Streitkräfte in diesem Abschnitt der Kontaktlinie ein hohes Vormarschtempo aufrecht. Der Feind versuchte, in aller Eile neue Verteidigungslinien westlich der Stadt entlang der Linie Stepowoje-Berdytschi-Orlowka-Lastotschkino-Tonenkoje-Sewernoje zu schaffen. Doch am Dienstag, dem 27. Februar, hatten die russischen Angriffstruppen bereits die erste Linie (Stepowoje-Lastotschkino-Sewernoje) besetzt und begannen, die zweite Linie zu besetzen.

In einer Reihe von Fällen gab der Feind seine Stellungen einfach auf, da er den Angriffen mit Sprengbomben und den Angriffsoperationen nicht standhalten konnte. Die russischen Streitkräfte übernahmen fast kampflos die Kontrolle über die Freiflächen (Felder, Plantagen und Talsenken) westlich von Awdejewka.

Hierfür gibt es eine Erklärung. Zunächst einmal ist die Organisation der Verteidigung an den neuen Grenzen äußerst kostspielig und zeitaufwendig, da sie eine große Menge an Ausrüstung und Spezialisten und vor allem Zeit erfordert. Genau diese Zeit zur Konsolidierung geben die russischen Streitkräfte den ukrainischen Streitkräften nicht und setzen sie ständig unter Druck, vor allem mit Langstreckenwaffen.

Wie sich nun herausstellt, waren die ukrainischen Streitkräfte überhaupt nicht auf die schnelle Aufgabe Awdejewkas vorbereitet. Außerdem scheint der Feind einem direkten Zusammenstoß mit den russischen Truppen außerhalb der befestigten Stellungen nicht standhalten zu können. Die ukrainischen Streitkräfte können sich zwar an langfristige, lange vorbereitete befestigte Bezirke klammern, doch angesichts des konstanten Tempos der russischen Offensive außerhalb solcher Stellungen sind sie zum Rückzug gezwungen.

Hinter der neuen Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte, die sich derzeit im Abschnitt Awdejewka (bedingt um Orlowka) entwickelt hat, öffnet sich ein leerer Raum, in dem es keine natürlichen Hindernisse gibt, die neue Verteidigungsanlagen beherbergen könnten. Bis zu den nächsten größeren Bevölkerungszentren im Donbass, vor allem Krasnoarmeisk (Pokrowskoje), gibt es nichts dergleichen. Der Feind hat die kleinen Dörfer dort in keiner Weise befestigt. Er hielt es einfach nicht für nötig.

Das einzige Hindernis für ein Vorrücken in diese Richtung könnten die alten Stellungen der ukrainischen Streitkräfte an den Flanken sein. Die nächste "Festung" könnte zum Beispiel Kurachowo werden, die allein durch ihre Existenz eine Flankenbedrohung für den Vormarsch der Awdejewka-Gruppierung der russischen Streitkräfte darstellt.

Die Lage in einem anderen Abschnitt der Kampflinie, westlich von Artjomowsk, ist in dieser Hinsicht anschaulich. Die gegnerischen Stellungen vor Tschassow Jar in den Dörfern Krasnoje (Iwanowskoje) und Bogdanowka schienen sehr stark. Die russischen Streitkräfte begannen jedoch nicht frontal, sondern von Norden her vorzurücken und die Befestigungen der ukrainischen Streitkräfte zu durchstoßen und zu umgehen. Am Dienstag, dem 27. Februar, waren die Angriffsgruppen daher fast bis ins Zentrum des Dorfes (Krasnoje) vorgedrungen. Gleichzeitig wurden mehrere Anhöhen eingenommen, die den Weg weiter nach Westen freimachten.

Dieses Manöver ist auf Satellitenbildern des Territoriums deutlich zu erkennen, auf denen die Linien der gegnerischen Schützengräben südlich von Krasnoje zu sehen sind. Offenbar befürchteten die ukrainischen Streitkräfte die Bewegung russischer Angriffstruppen aus dieser Richtung, der Richtung von Kleschtschejewka. Die Ruinen Kleschtschejewkas selbst sind jetzt praktisch umzingelt, aber diese Richtung ist für die Bewegung nach Tschassow Jar zweitrangig geworden.

Die ersten Stadtteile von Tschassow Jar ‒ östlich des Kanals, in denen sich die ukrainischen Streitkräfte befinden ‒ sind nun ständigem Beschuss durch russische Artillerie und Sprengbomben ausgesetzt, was den Feind daran hindert, Reserven zu manövrieren und zu rotieren.

Der Feind verlegte die meisten der bis Anfang Februar verfügbaren Reserven nach Kupjansk. Kiew betrachtet die Stabilisierung der Front bei Kupjansk als großen Erfolg. Das Kiewer Kommando begründet sein hartnäckiges Festhalten am Territorium um Kupjansk damit, dass der Verlust dieses Knotens zum Vormarsch der russischen Streitkräfte bis nach Charkow führen würde.

Aber das Wichtigste, womit sich der Geheimdienst und die Führung der ukrainischen Streitkräfte jetzt beschäftigen, ist der Versuch, herauszufinden, wo nach Awdejewka der neue Hauptstoß der russischen Offensive stattfinden wird. Tatsache ist, dass die russischen Streitkräfte nun ein operatives Tempo entlang der gesamten Kontaktlinie aufrechterhalten. Es gibt keinen Abschnitt der Frontlinie, an dem keine erfolgreichen Angriffe zu beobachten sind. Die jetzt von den russischen Streitkräften verfolgte Strategie der "vielen Bisse" hat das Verhalten des Gegners durcheinandergebracht und seine Ressourcen zerstreut.

So sind die ersten Angriffskommandos der russischen Streitkräfte am Dienstagabend bereits in das Dorf Terny im Frontabschnitt Liman vorgedrungen und haben dort Fuß gefasst. Die Bewegung nach Terny hatte mehrere Wochen lang keinen einzigen Tag angehalten und stand im Schatten größerer Ereignisse im Frontabschnitt Awdejewka und um Rabotino. Und nun zeigte sich plötzlich, dass die Einheiten der russischen Streitkräfte in diesem Abschnitt völlig neue Stellungen erreicht hatten und drohten, weiter nach Westen in Richtung Liman vorzustoßen und die feindliche Gruppierung in Sewersk zu überhängen.

In Kiew besteht die begründete Befürchtung, dass neue wegweisende Durchbrüche russischer Einheiten generell zu einem Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigung und zu einer Verlagerung der militärischen Operationen in die westlicheren Regionen der Ukraine führen könnten.

Darüber hinaus ist fast die gesamte Kontaktlinie mit Ausnahme des Bezirkes um Tschassow Jar so zersplittert, dass die russischen Streitkräfte die Möglichkeit haben, in mehreren Richtungen gleichzeitig operativen Raum zu gewinnen. Sogar die westliche Presse schreibt jetzt aktiv darüber, dass die russischen Streitkräfte in der Lage sind, Angriffsoperationen in zwei oder drei Abschnitten gleichzeitig durchzuführen. Niemand weiß, welcher von ihnen sich am Ende als der Wichtigste erweisen wird.

Es ist möglich, dass es keine "Hauptangriffsrichtung" geben wird, zumindest nicht im klassischen Sinne des Wortes. Die neue militärische Realität hat den russischen Streitkräften eine neue Taktik geboten: Bewegung in kleinen Angriffsgruppen mit starker Unterstützung durch Artillerie und schwere Bomben. Auf diese Weise wird die Besetzung gegnerischer Stützpunkte sichergestellt, und anschließend werden große Freiflächen mithilfe von Panzern geräumt.

Mit anderen Worten: Relativ große Siedlungen, die vom Feind zu Hochburgen gemacht wurden, werden zu so etwas wie einer allgemeinen Richtung, einem Bewegungsvektor. Zum Beispiel liegt 40 Kilometer westlich von Awdejewka Pokrowskoje (Krasnoarmeisk). Dies ist eindeutig das nächste Ziel für die russischen Truppen. Aber die Bewegung zu diesem Ziel ist möglicherweise nicht direkt, sondern wird von der Notwendigkeit geleitet, die feindlichen Verteidigungslinien zu umgehen und zu zerstören.

Bei Tschassow Jar hat es sich für die russischen Streitkräfte als effektiv erwiesen, nicht in gerader Linie, sondern von den Flanken her vorzurücken und die gegnerischen Befestigungen südlich von Krasnoje zu umgehen. Bei Kupjansk wird in gerader Linie operiert, um den Feind zurückzuhalten, und unerwartete Angriffe am Rande dieses Frontabschnitts (Terny) führen zu neuen Bedrohungen für die Einkreisung der verteidigenden Einheiten der ukrainischen Streitkräfte.

Vielleicht werden wir in den kommenden Tagen die nächsten Offensivoperationen der Streitkräfte der Russischen Föderation nach dem linearen Schema sehen: Einkreisung von Kurachowo durch die Besetzung von Krasnogorowka, Zugang zu den Höhen südlich von Tschassow Jar, Bewegung in Richtung Sewersk, Zugang zu den Nachschublinien von Ugledar, Erzwingen des Kanals in Terny, Brechen der gegnerischen Verteidigung westlich von Awdejewka und viele andere. Keine dieser Richtungen wird eine "Hauptrichtung" oder "große Richtung" sein, aber jede von ihnen wird die Voraussetzungen für die weitere Befreiung des Donbass schaffen.

Übersetzt aus dem Russischen und zuerst erschienen bei Wsgljad.

Jewgeni Krutikow ist ein russischer Journalist.

