Sanktionsbumerang? Russisches Schweinefleisch verdrängt kanadisches auf dem Markt Chinas

Der kanadische Premierminister Trudeau musste sich "vor Entsetzen die Haare raufen", wie das chinesische Portal Sohu berichtet, denn russisches Schweinefleisch hat nun grünes Licht für den chinesischen Markt bekommen. Wie die Aufsichtsbehörde Rosselchosnadsor soeben mitteilte, hat die chinesische Allgemeine Zollverwaltung bereits mehrere russische Unternehmen registriert und die Ausfuhr von Schweinefleischprodukten aus Russland ab dem 28. Februar des Jahres 2024 erlaubt. In der Erklärung der Behörde heißt es trocken:

"Die Genehmigung der entsprechenden Veterinärbescheinigung und Zertifizierung der russischen Unternehmen ist der letzte Schritt zur Öffnung des chinesischen Marktes für Schweinefleischlieferungen aus Russland."

Das ist jedoch aus zwei Gründen wichtig: Einer davon ist, dass russisches Schweinefleisch zum ersten Mal in den vergangenen 15 Jahren auf dem chinesischen Markt zugelassen wird. Und zweitens war Kanada bis vor kurzem der Hauptlieferant von Schweinefleisch nach China.

Früher kaufte China den größten Teil des in Kanada produzierten Schweinefleischs, aber in letzter Zeit gab es ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern darüber. Denn Kanada hat die Preise für seine Waren erhöht, während sich die Qualität des gelieferten Schweinefleischs drastisch verschlechtert hat, schreiben die Medien. Daraufhin fingen die Chinesen an, milliardenschwere Verträge mit kanadischen Lieferanten zu kündigen, berichtet Sohu.

"Kanadas landwirtschaftliche Güter mussten im Hafen gelagert werden, wo sie sehr schnell verderben", so die Experten des Portals Sohu. Die kanadischen Unternehmen machen Verluste, während die russischen Betriebe immer mehr Verträge mit der China abschließen. Und Schweinefleischlieferungen sind nur ein kleiner Teil davon. Wie chinesische Journalisten anmerken, ist all dies die schöne Rache Russlands an Kanada für alle seine Sanktionen und Provokationen.

Wie die Nachrichtenagentur Interfax bereits berichtete, unterzeichneten im Rahmen des 28. regulären Treffens der Regierungschefs Russlands und Chinas am 19. Dezember in Peking der Leiter von Rosselchosnadsor, Sergei Dankwert, und der Leiter der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas, Yu Jianhua, ein Protokoll über Inspektion, Quarantäne und veterinärmedizinische und sanitäre Anforderungen für Schweinefleisch, das aus Russland nach China exportiert wird. Dieses Dokument habe umfangreiche Möglichkeiten für die Lieferung von russischem Schweinefleisch in die Volksrepublik China eröffnet, so Interfax.

Mehr zum Thema – Russlands bemerkenswerte Evolution im Agrarsektor: Aufschwung nach Katastrophe der 1990er Jahre