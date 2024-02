Feuerpause in Sicht: Bedeutende Fortschritte für Vereinbarung zwischen Hamas und Israel

Die Konturen einer möglichen Vereinbarung zeichnen sich zwischen Hamas und Tel Aviv immer deutlicher ab. Während der sechswöchigen Feuerpause soll die Hamas knapp 40 israelische Geiseln im Gegenzug für mindestens 300 Palästinenser in israelischen Gefängnissen freilassen.

© Mohammad Abed

Israel und die Hamas nähern sich einem neuen Abkommen, das die Freilassung einiger der rund 130 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln im Gegenzug für eine wochenlange Pause des Krieges vorsieht, der nun schon den fünften Monat andauert. Laut US-Präsident Joe Biden könnte es bereits am Montag zu einer Einigung kommen, noch vor dem inoffiziellen Termin, dem Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 10. März. Eine Einigung würde sowohl den verzweifelten Menschen im Gazastreifen, die einen hohen Blutzoll zu entrichten haben, sowie den verzweifelten Familien der israelischen Geiseln, die während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober, der den Krieg auslöste, entführt wurden, eine gewisse Erleichterung bringen. Analyse Technokratenregierung für Palästinenser: Wie wollen USA ein Marionettenregime in Gaza installieren? Einem hochrangigen ägyptischen Beamten zufolge würde ein sechswöchiger Waffenstillstand in Kraft treten, und die Hamas würde sich bereit erklären, bis zu 40 Geiseln freizulassen – meist zivile Frauen, mindestens zwei Kinder sowie ältere und kranke Gefangene. Israel würde mindestens 300 palästinensische Gefangene freilassen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, sagte der Beamte. Der Plan sieht demnach vor, dass sieben israelische Zivilisten gegen 21 palästinensische Sicherheitshäftlinge ausgetauscht werden. Für fünf israelische Soldatinnen würden 90 palästinensische Häftlinge freikommen, von denen 15 wegen schwerer "Terroranschläge" verurteilt wurden. 15 männliche Geiseln im Alter von über 50 Jahren würden gegen 90 weitere palästinensische Häftlinge, 13 männliche Geiseln mit schweren Krankheiten oder Verletzungen gegen weitere 156 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Außerdem sollen 40 weitere Palästinenser freikommen, die 2011 bei einem Austausch gegen den von der Hamas entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit freigelassen wurden und seitdem erneut in israelische Haft gelangt sind. Israel würde auch vertriebenen Palästinensern die Rückkehr in bestimmte Gebiete im nördlichen Gazastreifen erlauben. Der ägyptische Vermittler sagte, dass die beiden Seiten auch darüber diskutieren, wie viele Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren dürfen und ob dies auf Frauen und Männer über 50 beschränkt werden soll. In den Gesprächen werde auch festgelegt, aus welchen Gebieten des Gazastreifens Israel seine Truppen abziehen werde, sagte der ägyptische Beamte und fügte hinzu, Israel wolle, dass die Hamas die von ihr verlassenen Gebiete nicht mehr als Aufmarschgebiet für Angriffe nutze. Zudem soll die Hamas den Raketenbeschuss auf den Süden Israels einstellen. Die Hamas hat bisher beide Forderungen abgelehnt, so der Beamte. Die sich abzeichnende Vereinbarung lässt Israel die Möglichkeit offen, in der südlichen Grenzstadt Rafah zu operieren, sobald die Pause ausläuft. Israel bleibe aber pessimistisch, dass es zu einer zügigen Einigung kommen werde, berichtete Channel 12. Die Hamas hält wiederum – wie ein Sprecher am Montag in Beirut betonte – an ihrer Forderung nach einer permanenten Feuerpause fest, auf die Israel nicht eingehen will. Während des möglichen vorübergehenden Waffenstillstands würden beide Seiten über eine Verlängerung des Abkommens verhandeln, das nach Angaben des ägyptischen Beamten die Freilassung aller Soldatinnen im Austausch gegen eine größere Zahl inhaftierter Palästinenser, einschließlich derer, die lange Haftstrafen für tödliche Anschläge verbüßen, beinhalten würde. Mehr zum Thema - Naher Osten: Ein neuer und wahrer Arabischer Frühling naht

