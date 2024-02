Seit dem 1. Januar haben türkische Exporteure mit der Weigerung von Banken zu kämpfen, Geldüberweisungen aus Russland anzunehmen. Einer Quelle von RIA Nowosti zufolge ist das Problem teilweise auf den Druck der USA auf die Türkei wegen der Sanktionen zurückzuführen. Die Agentur berichtet:

"'Das Problem wurde vom türkischen Handelsministerium aufgegriffen, Moskau steht im Dialog mit Ankara. Die türkische Seite ist sich offiziell der bestehenden Probleme im Zahlungsverkehr mit Russland bewusst, hält die Situation aber nicht für dramatisch und die zuständigen Abteilungen der beiden Länder arbeiten an einer Lösung der Situation', so eine Quelle in der Präsidialverwaltung des Landes gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Zugleich berichtete eine Quelle aus dem Finanzsektor am 14. Februar, dass die Vereinigten Staaten im Rahmen der Sanktionspolitik eine Reihe von Privatbanken in der Türkei gewarnt hätten, den Zahlungsverkehr mit Russland gründlich zu überprüfen, und dabei einen drohenden Ton angeschlagen hätten."