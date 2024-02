Ukrainischer Abgeordneter: Kiew bereit zu Krieg gegen China und Iran, wenn die USA darum bitten

Kiew ist bereit, die USA in einem Krieg gegen jeden Feind zu unterstützen, sei es Iran, Nordkorea oder China, sagte der ranghohe ukrainische Abgeordnete Alexei Gontscharenko und behauptete, sein Land würde sich als wertvoller militärischer Verbündeter erweisen.

In einem Interview mit Christiane Amanpour von CNN wiederholte Gontscharenko am Freitag seine Forderung, die USA sollten der Ukraine trotz der Blockade des Kongresses mehr Militärhilfe schicken. "Die Vereinigten Staaten von Amerika haben uns gesagt, dass wir Ihnen zur Seite stehen werden, 'solange es nötig ist'. Jetzt ist es an der Zeit, die Versprechen einzuhalten."

Gontscharenko warf den US-Politikern vor, sich zu sehr auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2024 zu konzentrieren, und sagte, die Ukraine dürfe kein "Opfer" davon sein. Die Unterstützung der Ukraine diene auch den Interessen Washingtons, unabhängig davon, wer das Rennen um das Weiße Haus gewinne.

Im Falle eines künftigen Krieges würden die US-Amerikaner "Menschen brauchen, die ihnen zur Seite stehen", aber nicht viele Länder wären bereit, die USA zu unterstützen, so der Abgeordnete.

"Die Ukrainer sind bereit. (...) Wir sind bereit, Schulter an Schulter mit den Vereinigten Staaten zu stehen, sei es in den Schützengräben bei Teheran, in Nordkorea oder bei Peking. Es macht keinen Unterschied", erklärte er. "Denn wir wissen Ihre Unterstützung zu schätzen."

Trotz seines Plädoyers für mehr westliche Militärhilfe argumentierte Gontscharenko, dass die Ukraine nach den USA "die zweitstärkste Armee der freien Welt" habe, was sie zu einem "sehr wertvollen Verbündeten" mache.

"Aber heute brauchen wir Ihre Unterstützung, um unser Land zu verteidigen", fügte er hinzu und machte Lücken und Verzögerungen bei den Waffenlieferungen für den Verlust der strategisch wichtigen Donbass-Stadt Awdejewka in der vergangenen Woche verantwortlich.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums entwickelte sich der ukrainische Rückzug aus der stark befestigten Stadt, die häufig als Ausgangspunkt für Angriffe auf Zivilisten in Donezk genutzt worden war, zu einer unorganisierten Flucht mit schweren Verlusten.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Dienstag, die Einnahme von Awdejewka sei "sicherlich ein Erfolg", müsse aber noch weiter vorangetrieben werden. Laut Putin verteidigt die ukrainische Regierung die Interessen anderer Länder und nicht die eigenen, und der Westen benutzt Kiew als "Rammbock" und "Testgelände" gegen Russland.

Gontscharenko gehört der Partei des Ex-Präsidenten Petro Poroschenko an und ist Mitglied der ukrainischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE). In der Vergangenheit trat er mehrfach mit Skandalauftritten in Erscheinung. Nach einer Hasstirade gegen Putin und russische Delegationsmitglieder im April 2021 wurde wegen "Verletzung des PACE-Kodex" ein dreimonatiges Redeverbot gegen ihn verhängt. Im September teilte er in sozialen Medien mit, dass sein 17-jähriger Sohn nach Amsterdam gezogen war, um "an einer der besten Unis" zu studieren.

