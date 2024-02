The Hill: Ukraine kann selbst mit Unterstützung der USA nicht mehr gewinnen

Ein Kolumnist der Zeitung "The Hill" kommt zu dem Schluss, dass für die Ukraine kein Weg besteht, diesen Krieg zu gewinnen. Amerikanische Unterstützung wird diese Realität nicht ändern.

Quelle: Legion-media.ru

Joe Buccino, der ehemalige Sprecher des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten (CENTCOM), hat sich mit einem Beitrag in der Zeitung The Hill zu Wort gemeldet und die bedrückende Realität der Erfolgsaussichten der Ukraine, selbst unter Berücksichtigung der Unterstützung durch die USA, beleuchtet. Zwei Jahre nach Beginn des Konflikts gibt es demnach keine Perspektive für die Ukraine, die russischen Truppen bis an die Linien von 2021 zurückzudrängen. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte Awdejewka aufgegeben hatten, nach den bisher intensivsten Kämpfen im Krieg (dem größten Verlust für die Ukraine), liegen alle Vorteile jetzt bei Russland. Die Ukraine ist ausgezehrt und zahlenmäßig unterlegen, sie kämpft darum, neue Truppen zu rekrutieren. Nun sieht sie sich gezwungen, mit Russland zu verhandeln, um ihre Souveränität und territoriale Integrität vor zukünftigen Übergriffen zu sichern. Doch selbst diese Bedingungen scheinen gegenwärtig unerreichbar zu sein, so der Artikel. Die Konflikte im Nahen Osten, die Spannungen in Taiwan und die Ermüdung der amerikanischen Politiker von der Finanzierung von Kriegen auf anderen Kontinenten werden als Gründe genannt, warum auch ein weiteres 60-Milliarden-Dollar-Hilfspaket die Probleme des Regimes in Kiew nicht lösen wird. "Es gibt keinen Weg für die Ukraine, diesen Krieg zu gewinnen. Die amerikanische Unterstützung wird an dieser Tatsache nichts ändern." Dieser Kampf wird sich hinziehen und zusätzliche Unterstützung erfordern. Irgendwann wird der Geldhahn zugedreht – vielleicht schon bald –, und dies wird die Hilfe beenden und das Schicksal der Ukraine besiegeln. Vor einem Jahr waren alle Anzeichen ermutigend. Die ukrainischen Streitkräfte waren zwar blutig geschlagen worden, konnten aber gegen alle Erwartungen ihr Territorium im Osten halten. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij erklärte trotzig, das kommende Jahr sei eines seiner "Unbesiegbarkeit". Die amerikanische Hilfe für das Land bot Mittel zur Verstärkung der Artillerie und für Panzerabwehrwaffen im Rahmen der Ukraine Security Assistance Initiative und der Fluss schien nicht zu versiegen. Angespornt von dem atemberaubenden Erfolg der Ukraine gegen die viel größeren und fortschrittlicheren Streitkräfte Russlands hatte sich der Westen hinter Selenskij und seinen Truppen versammelt. Tragischerweise führte all dies zu unrealistischen Erwartungen. RT DE-Exklusiv: Awdejewka unter Kontrolle Heute ist die Situation düster. Die Kämpfe haben sich zu einem grausamen Ringen verlangsamt, das Russland zugutekommt. Der Ukraine gehen die Truppen und Munition aus, während Russland beides im Überfluss hat. Die lang geplante, riskante, monatelange Gegenoffensive der Ukraine im Frühjahr 2023 ist gescheitert, und die Ukraine konnte das von Russland eroberte Gebiet nicht zurückgewinnen. Die Unterstützung für Selenskij in der Ukraine und im Westen hat endgültig nachgelassen. Die amerikanische Hilfe steckt im Kongress fest, und die USA scheinen unwillig zu sein, den Krieg weiter zu finanzieren. In den letzten beiden Jahren, nach den anfänglichen Vorhersagen eines sofortigen russischen Sieges, sind Analysten und Politiker in die andere Richtung gegangen und haben eine neue Reihe von Fehleinschätzungen getroffen: dass die russische Armee ein Papiertiger ist; dass die Generäle sich gegen Putin wenden werden; dass die Ukraine Russland im Donbass austrocknen wird. "Die Einnahme von Awdejewka ändert den Krieg nicht wesentlich, aber sie ändert das Momentum." Die Realität ist, dass es nach zwei Jahren keinen Weg zum Sieg mehr für die Ukraine gibt, zumindest nicht im Sinne des Zurückdrängens der russischen Truppen auf die Kontrolllinien von 2021. Nachdem die ukrainischen Truppen Awdejewka nach einigen der heftigsten Kämpfe des Krieges aufgegeben hatten – dem bedeutendsten Verlust oder Gewinn für eine der Seiten in neun Monaten –, liegen nun fast alle Vorteile auf Seiten Russlands. Die Einnahme von Awdejewka ändert den Krieg nicht wesentlich, aber sie ändert das Momentum. Moskau kann Massen von Soldaten, Panzern, Artillerie und Drohnen auf die geschwächten ukrainischen Truppen werfen, bis diese endgültig zusammenbrechen. Die Ukraine ist entkräftet und zahlenmäßig unterlegen, sie kämpft darum, neue Truppen zu rekrutieren. Was die Ukraine jetzt noch tun kann, ist, Russland zu einem Verhandlungsergebnis zu bekämpfen, das es ihr ermöglicht, ihre Souveränität, territoriale Integrität und Sicherheit gegen eine weitere russische Invasion zu wahren. Selbst diese Bestimmungen mögen jetzt unrealistisch erscheinen. Analyse "Es wird keinen Sieg geben" – Die Europäer sehen den Konflikt in der Ukraine immer rationaler Im ersten Jahr nach der russischen Invasion – von Februar 2022 bis Februar 2023 – überwanden die ukrainischen Truppen massive Nachteile in Technologie und Masse. Sie taten dies hauptsächlich mit amerikanischen Javelins, Stingers und Mehrfach-Raketenwerfersystemen. Während dieser Zeit hatte die Ukraine weitgehend parteiübergreifende Unterstützung in Washington. Im folgenden Jahr strömte umfassende amerikanische Hilfe – darunter Dutzende Panzer, mehr als hundert Bradley-Kampffahrzeuge und mehr als hundert Stryker – die Ukraine. Bereits wenig später begann die Unterstützung unter den Republikanern im Kongress nachzulassen. "Die Politik ändert sich, wenn die Wähler müde werden, andere Länder zu unterstützen." Es ist klar, dass, selbst wenn das Repräsentantenhaus das derzeit vorgeschlagene Hilfspaket genehmigt, der Fluss von Waffen zum Erliegen kommt. Ohne eine kontinuierliche Versorgung mit diesen Waffen wird die Ukraine letztlich fallen. Selbst die F-16-Kampfflugzeuge, die die USA in den kommenden Monaten in die Ukraine schicken wollen, werden das Blatt nicht wenden. F-16 benötigen lange, ebene Landebahnen; die Kampfflugzeuge werden Schwierigkeiten haben, auf den bombardierten Landebahnen der Ukraine zu landen und abzuheben. Russland hat zudem den Vorteil der Zeit. Während Putin eine klare militärische Strategie verfolgen kann, unabhängig von der Dauer des Krieges, unterliegen die USA den Launen der Demokratie. Das Weiße Haus und die Sitze im Kongress wechseln. Die Politik ändert sich, wenn die Wähler den Willen verlieren, andere Länder zu unterstützen. Die Geopolitik ändert sich schnell. Die Erschütterungen in der Welt in den vergangenen zwei Jahren haben die USA davon abgelenkt, die Ukraine zu unterstützen. Der erstaunliche und brutale Einmarsch der Hamas in israelisches Gebiet im letzten Oktober und Israels grausame Vergeltung wurden zum Hauptaugenmerk der internationalen Politik des Weißen Hauses und des Kongresses. Iran begann einen niedrigschwelligen Krieg gegen die USA durch seine Stellvertreterkräfte im Irak und in Syrien. China versprach, Taiwan zu überfallen. All diese Katastrophen erfordern Aufmerksamkeit und Geld – Ressourcen, die nur in begrenztem Maße vorhanden sind und die sonst für die Ukraine ausgegeben würden. Analyse Außenpolitisch gescheitert: USA arbeiten an einem Kapitulationsplan Die Unsicherheit wird durch die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl in diesem Jahr verstärkt. Donald Trump, Bidens prominentester Herausforderer, hegt ein tiefes Misstrauen gegenüber der NATO. Seine jüngsten Äußerungen verstärken dies, indem sie Nachsicht gegenüber Russland für Handlungen gegen NATO-Mitglieder andeuten, die ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht nachkommen. Angesichts all dieses Gegenwinds und der enormen strategischen Einsätze ist es entscheidend, im Hinblick auf die sich verändernden Dynamiken die verbleibenden Möglichkeiten zu betrachten. Bei der Prüfung eines Hilfspakets für die Ukraine müssen die Washingtoner Politiker und ihre Wähler entscheiden, wie lange das Geld und die Waffen weiter fließen sollen und zu welchem Zweck. Es wird mehr als ein weiteres Jahr des Kampfes dauern, um zu einer günstigen oder zumindest ausgeglichenen Verhandlungslösung zu gelangen. Putin hat keinen Anreiz, mit dem Kampf aufzuhören und allen Grund, weiter zu drängen und darauf zu warten, dass seine Gegner keine Truppen und Munition mehr haben und die Politiker in den USA die Geduld verlieren. Das alles ist nicht fair gegenüber den Menschen in der Ukraine, die ihre Hoffnungen auf Souveränität auf das Engagement Amerikas setzen. Es ist jedoch die tragische Realität. Das im Kongress zurückgehaltene 60-Milliarden-Dollar-Hilfspaket wird die Zukunft nicht wesentlich verändern. Dieser Kampf ist ein Langstreckenkampf, der zusätzliche Hilfe erfordern wird. Der Geldfluss wird jedoch früher oder später versiegen. Mehr zum Thema – Ukraine bezichtigt die New York Times "russischer Propaganda"

