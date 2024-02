Dänemark nennt Zeitpunkt für Lieferung der ersten F-16-Kampfjets an Ukraine

Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen kündigte die Entsendung der ersten F-16-Mehrzweckkampfflugzeuge in die Ukraine für den kommenden Sommer an. Ursprünglich hätten die ersten sechs Maschinen bis zum Neujahrstag 2024 an das Land geliefert werden sollen.

Quelle: Gettyimages.ru © Murat Taner

Dänemark rechnet damit, die erste Charge der einstrahligen Mehrzweckkampfflugzeuge F-16 in diesem Sommer an die Ukraine zu liefern. Dies gab Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bekannt. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte zudem, dass Dänemark mit der Ukraine ein Abkommen über zehnjährige Sicherheitsgarantien geschlossen hat: "Dies ist die ernsteste sicherheitspolitische Situation seit dem Ende des Kalten Krieges. Und wir als dänische Regierung betonen erneut, wie wichtig es ist, dass die Ukraine das militärische Potenzial erhält, das sie braucht. Wenn wir nicht zusammenstehen, wird die Ukraine nicht standhalten und Europa wahrscheinlich auch nicht." Im Januar hatte das dänische Verteidigungsministerium über eine Verzögerung bei der Übergabe der F-16-Kampfjets an Kiew berichtet. Die ersten sechs F-16 hätten dem Land bis zum Ende des Jahres 2023 übergeben werden sollen, aber die Lieferung wurde dann auf das zweite Quartal 2024 verschoben. Poulsen begründete die Entscheidung damit, dass die Ausbildung der Piloten für die Steuerung der Kampfflugzeuge mehr Zeit in Anspruch nehmen sollte. Dänemark verschenkt seine gesamte Artillerie an Ukraine Kopenhagen wird Kiew außerdem ein Hilfspaket im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, das für den Kauf von Flugabwehrsystemen, Drohnen und 15.000 Artilleriegranaten bestimmt ist. Insgesamt gewährte das Königreich der Ukraine militärische Unterstützung im Wert von 34,5 Milliarden dänischen Kronen (mehr als vier Milliarden Euro). Auch die Niederlande und Belgien sagten die Lieferung von F-16-Kampfjets an Kiew zu. Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas erklärte, die ersten Kampfjets würden im Juni 2024 in der Ukraine eintreffen. Das russische Verteidigungsministerium drohte wiederum, dass alle westlichen Kampfjets, die Kiew zugesagt wurden, innerhalb weniger Wochen zerstört werden würden. Mehr zum Thema – Gemeinsam in den Abgrund – Die Sicherheitsvereinbarung zwischen Deutschland und der Ukraine

