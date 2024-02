Elon Musk: Ukraine wird von Tag zu Tag schwächer

Nach Ansicht des US-Milliardärs Elon Musk hätte schon spätestens vor einem Jahr ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geschlossen werden müssen. Die Ukraine würde den Krieg verlieren und bis dahin würden weiter Tausende umsonst sterben. Der Krieg sei von Anfang an ein Krieg der Lügen.

Elon Musk hat erneut erklärt, dass die Ukraine seiner Meinung nach den Konflikt mit Russland verlieren wird. Nach seiner Ansicht werde auch die Position Kiews hinsichtlich künftiger Friedensgespräche mit jedem Tag der Kriegshandlungen schwächer. Auf X teilte der Milliardär am Montag mit, unter den Unterstützern der Ukraine in den USA herrsche derzeit Panik, denn die Republikaner würden im US-Repräsentantenhaus neue Hilfen für Kiew in Höhe von über 60 Milliarden Dollar blockieren. "Für viele ist dies die letzte große Auszahlung, die sie jemals sehen werden. Um sie zu bekommen, werden sie werden sonst was erzählen", erklärte Musk in seiner Antwort bei einer Diskussion mit David Sacks, seinem ehemaligen Kollegen bei PayPal. Der bekannte Analyst David Sacks vom Wall Street Journal , der eigentlich Finanznachrichten kommentiert, antwortete auf die Äußerung von Musk: "Es ist Zeit für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine hat diesen Krieg verloren, und daran wird sich nichts ändern." Die Hilfe der USA, selbst wenn sie geleistet würde, werde das Blatt nicht wenden, prognostizierte er. Musk stimmte dem zu und antwortete, die einzige Frage sei jetzt, "wie viele sterben, bevor diese Realität akzeptiert wird". "Ein Friedensabkommen hätte schon vor einem Jahr geschlossen werden müssen. Seitdem sind Tausende von Jungs umsonst gestorben – und die Position der Ukraine wird von Tag zu Tag schwächer", resümierte Musk. In den ersten Wochen der Kriegshandlungen im Jahr 2022 wurde zwischen Moskau und Kiew ein vorläufiges Friedensabkommen für die Ukraine verhandelt und unterschriftsreif vereinbart. Die ukrainische Regierung lehnte den Vertragsentwurf schließlich ab und versuchte seitdem, Russland mit westlicher Hilfe auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Kiews oberster Unterhändler Dawid Arachamija, gab im vergangenen Jahr zu, dass der damalige britische Premierminister Boris Johnson das Ergebnis der Gespräche beeinflusst habe. Musk schloss sich kürzlich Sacks Argumentation an, wonach der Ukraine-Konflikt in der Darstellung der US-amerikanischen Sichtweise ein "Krieg der Lügen" sei, und zwar in Bezug darauf, "wie er begann, wie er verläuft und wie er enden wird". Mehr zum Thema - Elon Musk: "Es ist völlig ausgeschlossen, dass Russland den Ukraine-Konflikt verliert"

