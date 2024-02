Angewandte Mathematik hat Fall von Awdejewka vorhergesagt

Von Alexei Anpilogow

Der Zusammenbruch des ukrainischen Außenpostens in Awdejewka, der zehn Jahre lang die Hauptstadt der Volksrepublik Donezk bedrohte und die Basis für den terroristischen Beschuss von Donezk war, hat erneut die Frage nach der Stellungsverteidigung und den Mitteln zu ihrer Durchbrechung in der modernen Kriegsführung aufgeworfen.

Erinnern wir uns an einen Klassiker der Militärwissenschaft – die Abhandlung "Vom Kriege" von Carl von Clausewitz. Darin wird postuliert, dass die wirtschaftlichste Art der Durchführung militärischer Operationen die Verteidigung ist. Bei der Verteidigung in gut vorbereiteten Stellungen kann im Vergleich zur Offensive das beste Verhältnis der beidseitigen Verluste erzielt werden. Die Offensivseite hat in der gesamten Militärgeschichte die schlechtesten Karten in Bezug auf eigene Verluste. Der Preis für die Lösung der militärischen Aufgabe, ein bestimmtes Gebiet zu besetzen, waren stets und nahezu ausnahmslos eigene Verluste, die die des verteidigenden Gegners (technische Gleichwertigkeit vorausgesetzt) überstiegen.

Wie kann die angreifende Seite angesichts dieses Axioms Erfolge erzielen? Das Rezept aus der Zeit des griechischen Strategen Epaminondas, der die bis dahin unbesiegbare spartanische Armee bei Leuctra besiegte, war einfach: die Konzentration der Kräfte des Angreifenden in einem ausgewählten Abschnitt. Im Gegensatz zu der sich verteidigenden Kriegspartei kann der angreifende Befehlshaber seine Kräfte auf den Hauptstoß konzentrieren – er ist nicht an befestigte Stellungen gebunden und kann frei manövrieren.

Im Verlauf der russischen militärischen Sonderoperation hat der massive Einsatz sowohl neuer als auch traditioneller Technologien wie Aufklärungsdrohnen, Kamikaze-Drohnen, radioelektronischer Kriegsführung, Satelliten, luftgestützter Radarflugzeuge und sogar die guter alter Minenfelder diese Manövrierfähigkeit und die Fähigkeit der vorrückenden Truppen, ihre Kräfte zu konzentrieren, in Frage gestellt.

Der ehemalige ukrainische Oberbefehlshaber Waleri Saluschny hat im November letzten Jahres nach dem Scheitern der ukrainischen Offensive in The Economist einen Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. Darin postulierte Saluschny, dass "wir wie im Ersten Weltkrieg einen Stand der technologischen Entwicklung erreicht haben, der uns in eine Sackgasse führt". Der ukrainische General zog aus dem Artikel den Schluss, dass ein massiver technologischer Sprung erforderlich sei, um die festgefahrene Lage zu durchbrechen. "Ein tiefer und schöner Durchbruch wird offenbar nicht gelingen", resümierte er das Scheitern der ukrainischen Offensive im Jahr 2023.

Und nur drei Monate später gelang der russischen Armee ein solcher Durchbruch in Awdejewka. Was ist also passiert?

Durchbrechen der Pattsituation im Positionskrieg

Die "Pattsituation in den Schützengräben" des Ersten Weltkriegs, die in den Jahren 1915–1916 unüberwindbar schien und Millionen von Opfern für alle Kriegsparteien zur Folge hatte, wurde noch vor Ende des Krieges überwunden. Das Auftauchen britischer Panzer und deutscher Kleingruppen auf dem Schlachtfeld war die Antwort der offensiven Seite auf das Patt. Ein anderer, viel grundlegenderer Faktor spielte jedoch eine wichtige Rolle für das Ende des Ersten Weltkriegs. Deutschland und seine Verbündeten hatten einen Zermürbungskrieg gegen die Länder der Entente verloren.

Der "Zermürbungskrieg" ist ein altes und wohlbekanntes Konzept. Im Grunde handelt es sich um eine mathematische Formel, mit der die relative Stärke eines Paares von Kampfparteien in Abhängigkeit von der Zeit berechnet werden kann. Diese Formel wurde erstmals in allgemeiner Form in dem Artikel "Der Einfluss der Anzahl der kämpfenden Parteien auf ihre Verluste" in der Zeitschrift Military Collection im Jahr 1915 von dem russischen Generalmajor des Korps der Militärtopographen, Michail Ossipow, veröffentlicht.

Im Jahr 1916 entwickelte der englische Ingenieur Frederick Lanchester ein System von Differenzialgleichungen, um die Kräfteverhältnisse der gegnerischen Seiten im Krieg genauer zu berechnen. Aufgrund des Beitrags beider zur Schaffung der Theorie des Zermürbungskrieges werden diese Gleichungen und die von ihnen beschriebene Situation in der modernen Literatur als "Ossipow-Lanchester-Modell" bezeichnet.

Was besagt dieses Modell?

In einer antiken Schlacht – zum Beispiel zwischen den Phalangen von mit Speeren bewaffneten Kriegern – konnte ein Mann in der Regel nur einen Mann auf einmal bekämpfen. Wenn jeder Mann genau einen tötet oder von genau einem Feind getötet wird, dann ist die erwartete Zahl der am Ende der Schlacht übrig gebliebenen Krieger einfach die lineare Differenz zwischen den Zahlen der größeren und der kleineren Armee, wenn man von der Identität der verwendeten Waffen ausgeht.

Es war Epaminondas in Leuctra, dem es als Erstem gelang, dieses Gesetz zu brechen, indem er die vorrückende spartanische Phalanx mit seiner tiefen Formation einfing und sie mit einem schrägen Flankenangriff verschlang. So kamen auf jeden Spartaner in der Schlacht vier oder fünf Thebaner, wodurch Epaminondas etwas noch nie Dagewesenes erreichte: eine Konzentration der Angriffskräfte, die zuvor unmöglich war. In der Folge wurde diese Technik von allen Feldherren erfolgreich eingesetzt: von Hannibal bei Cannes, von Cäsar bei Pharsalus und von Napoleon bei Austerlitz.

Der Punkt ist, dass das lineare Gesetz nicht mehr gilt, wenn die Mittel der Niederlage konzentriert sind und die Verluste der Parteien exponentiell zu steigen beginnen.

Wenn in der modernen Kriegsführung die Kampfeinheiten der Parteien weit voneinander entfernt sind und gezielt schießen, sind sie fast immer in der Lage, mehrere Ziele gleichzeitig zu treffen, sie können aber auch aus mehreren Richtungen getroffen werden. Infolgedessen hängt die Zermürbungsrate in einem solchen Fernkrieg nicht von der räumlichen Position der Einheiten ab – wer gegen wen kämpft –, sondern nur von der Gesamtzahl der feuernden Einheiten. Lanchester fand heraus, dass die Stärke einer Gruppierung in diesem Fall nicht proportional zur Anzahl ihrer Kampfeinheiten ist, sondern zum Quadrat der Anzahl der Einheiten.

Dies wird als Lanchester's quadratisches Gesetz bezeichnet. Im quadratischen Modell bedeutet dies, dass, wenn beispielsweise Armeen mit 100 und 120 Kampfeinheiten in einer Schlacht aufeinandertreffen, das Ergebnis ihrer Konfrontation die vollständige Zerstörung der schwachen Armee sein wird, während in der starken Armee von 120 Einheiten nicht 20, wie im linearen Gesetz, sondern bis zu 70 überleben werden.

Was geschah in Awdejewka?

Die Geschichte der Offensivoperation in Awdejewka muss noch geschrieben werden, aber schon heute können wir einige wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Dem Foto- und Videomaterial und den Eindrücken von Augenzeugen auf ukrainischer Seite nach zu urteilen, erreichte die russische Armee während dieser Operation eine enorme Konzentration von Kampfmitteln, die die bis dahin linearen Verluste der ukrainischen Seite in ein verheerendes quadratisches Szenario umwandelte.

Ein erheblicher Teil der Arbeit zur Vernichtung des Feindes wurde mit Mitteln der Fernzerstörung durchgeführt: Artillerie, MLRS und Luftfahrt. Besonders beeindruckend war das Wachstum der Luftkomponente – auf dem Höhepunkt der Operation wurden täglich bis zu 200 Bombenangriffe auf Awdejewka durchgeführt. Aber auch die Artillerie verzeichnete einen soliden Zuwachs: Am Ende der Schlacht um Awdejewka erreichte das Verhältnis zwischen russischem und ukrainischem Artilleriefeuer eine Proportion von 10:1.

Die entscheidende Rolle bei der fliegerischen Komponente der Niederlage spielte der Einsatz von UMPKs – universellen Planungs- und Korrekturmodulen, eben jenen "Bomben mit Flügeln". Die UMPKs ermöglichten es der russischen Luftwaffe einerseits, sich aus der Reichweite der ukrainischen Luftabwehr herauszuhalten und gleichzeitig genau die Konzentration des Feuers zu gewährleisten, die für die Erfüllung der quadratischen Gesetze des Zermürbungskrieges notwendig ist. Fliegerbomben enthalten ein Dutzend Mal mehr Sprengstoff als Artilleriegranaten, sodass sie viel stärker verteidigte feindliche Befestigungen zerstören können.

Während der gesamten Zeit der Operation in Awdejewka, von Oktober bis Februar, wurden in den Rüstungsbetrieben UMPKs zusammengebaut. Die Fliegerregimenter lagerten diese Bomben auf den Flugplätzen, die Besatzungen wurden in ihrem fachgerechten Einsatz geschult und die Flugzeuge wurden für eine größere Anzahl von Bombenladungen und einen präziseren Einsatz aufgerüstet.

Auch im Bereich der Artillerie wurde hart gearbeitet: Der Abwehrkampf war in vollem Gange, in den Fabriken wurden Tausende von neuen Granaten produziert, Unmengen von Munition wurden an die Front gebracht. Granaten für Haubitzen und MLRS-Systeme wurden im nahen Hinterland gelagert, das Feuer wurde fachkundig ausgerichtet und konzentriert und feindliche Befestigungen wurden konsequent "entschärft".

Im Ergebnis konnten die russische Artillerie und Luftfahrt in Awdejewka das Konzept des konzentrierten Feuerschlages umsetzen. Alles, was in der Lage war, den in einer Langzeitverteidigung verschanzten Feind zu zerstören, flog an den gewählten Ort und ließ dem Feind rechnerisch einfach keine Chance.

Und den letzten Schlag versetzten dann russische Kampfflugzeuge, denen es gelang, das einheitliche System der ukrainischen Verteidigung aufzubrechen und ein für die Verteidiger ungünstiges Kräftegleichgewicht herzustellen. Auch hier war die russische Armee dem Feind quantitativ und qualitativ durchgehend überlegen, sodass sich das quadratische Gesetz der Verluste zu ihren Gunsten auswirkte.

Übersetzung aus dem Russischen. Der Artikel ist am 19. Februar 2024 in der Zeitung Wsgljad erschienen.

