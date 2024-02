"Amerikaner an vorderster Linie gegen Russland": US-Senator fordert weitere Ukraine-Hilfe

Während Russland an der Front weiter zulegt und die Aussicht auf weitere US-Finanzhilfe für die Ukraine infrage gestellt wird, hat US-Senator Chris Coons gewarnt, dass "an der nächsten Front gegen Russland die Amerikaner an den Frontlinien stehen werden".

Quelle: www.globallookpress.com © Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Den USA droht ein direkter Kampf mit Russland, wenn sie ihre finanzielle und militärische Unterstützung für die Truppen vor Ort in der Ukraine nicht fortsetzen, erklärte der demokratische US-Senator Chris Coons. Coons forderte die parteiübergreifende Unterstützung des US-Repräsentantenhauses für ein neues Hilfspaket in Höhe von 95 Milliarden US-Dollar, das auch Mittel für die Ukraine enthält, und sagte, Investitionen in Europa seien die beste Verteidigung der USA gegen Moskau. In einem Gespräch mit dem US-Finanzsender CNBC auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte Coons: "An der nächsten Front gegen Russland werden die Amerikaner an vorderster Linie stehen. Wir sind besser dran, wenn wir in die Ukrainer investieren, die tapfer für ihre eigene Freiheit kämpfen, als Putin die Möglichkeit zu geben, weiteres Chaos und Gewalt in Europa zu verbreiten." Liveticker Ukraine-Krieg: Tote Soldaten in Uniformen mit westlichen Abzeichen in Awdejewka entdeckt Der US-Senat hat am Dienstag das neue Finanzierungspaket gebilligt, aber es stößt auf den erbitterten Widerstand der Gesetzgeber im US-Repräsentantenhaus. Beide Häuser des US-Kongresses müssen dem Gesetz zustimmen, bevor US-Präsident Joe Biden es unterzeichnen kann. Coons betonte, dass er "optimistisch" sei, dass der Gesetzentwurf angenommen wird, wenn auch mit "einigem Hin und Her". Wenn dies nicht geschehe, werde Putin wahrscheinlich als Nächstes einen NATO-Verbündeten ins Visier nehmen, so Coons. "Wenn wir Putin in der Ukraine nicht aufhalten, wird er als nächstes NATO-Verbündete der Vereinigten Staaten angreifen", sagte er. Auf die Frage, ob er mit den jüngsten Behauptungen, unter anderem des dänischen Verteidigungsministers, übereinstimme, dass ein solcher Angriff innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre erfolgen könnte, stimmte Coons zu. "Das halte ich für vernünftig", sagte er. Mehr zum Thema – Was die Ukraine erwartet: Die Gnade des Siegers

