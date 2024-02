Russisches Verteidigungsministerium bestätigt Einnahme von Awdejewka

In den letzten Tagen hatten sich die Kämpfe um Awdejewka bei Donezk intensiviert. Heute Morgen trafen die ersten Meldungen über einen Abzug ukrainischer Einheiten aus der Stadt ein.

Quelle: Sputnik © Sergei Awerin/RIA Nowosti

Nach langen Kämpfen um die Ortschaft Awdejewka, einen Vorort von Donezk, gelang es heute den russischen Streitkräften, die von der ukrainischen Seite außerordentlich stark befestigte Ortschaft einzunehmen. Darüber berichtete heute der Verteidigungsminister der Russischen Föderation, Armeegeneral Sergei Schoigu, im Kreml dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Landes ist. Das nun vollständig von der russischen Armee, konkret von der Streitkräftegruppe "Zentrum" unter dem Kommando von Generaloberst Andrei Mordwitschow, kontrollierte Awdejewka gehört zur Volksrepublik Donezk. Die Ortschaft hatte einen starken Verteidigungsknotenpunkt der ukrainischen Streitkräfte dargestellt. Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass im Ergebnis eine Fläche von 31,75 Quadratkilometern von den ukrainischen Nationalisten erobert worden war. Die Verluste des Gegners bei den Kämpfen um Awdejewka sollen sich in den letzten 24 Stunden auf mehr als 1.500 Soldaten belaufen haben. Sacharowa zum Rückzug der Ukraine aus Awdejewka: Kiew nicht um Soldaten, nur um Geld besorgt Den Angaben des Ministeriums zufolge ist es nur einigen versprengten Verbänden der ukrainischen Kämpfer gelungen, unter dem Dauerfeuer der russischen Truppen Awdejewka fluchtartig zu verlassen. Waffen und militärische Ausrüstung hätten sie zurückzulassen müssen. Wie es heißt, würden derzeit Maßnahmen ergriffen, um die Stadt endgültig von einigen restlichen ukrainischen Kämpfern zu befreien und diejenigen ukrainischen Einheiten festzusetzen, die dabei sind, die Stadt zu verlassen beziehungsweise sich in das Koks- und Chemiekombinat von Awdejewka zurückgezogen haben. Das Verteidigungsministerium betonte, dass die Befreiung von Awdejewka es ermöglicht hat, die Frontlinie von Donezk weg zu verlagern und "damit die Stadt vor terroristischen Angriffen des verbrecherischen Kiewer Regimes weitgehend zu schützen". Alle Angaben zum Vormarsch der russischen Truppen wurden erst veröffentlicht, nachdem die ukrainischen Einheiten vollständig besiegt waren und die Stadt unter russische Kontrolle gebracht worden war. Weiter wurde in der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums unterstrichen, dass Einheiten der Streitkräftegruppe "Zentrum" ihre Offensivoperationen fortsetzen werden, um weitere Gebiete der Volksrepublik Donezk von den ukrainischen Nationalisten zu befreien. Mehr zum Thema – Medwedew: "Eine regelbasierte Ordnung existiert nicht"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.