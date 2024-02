USA erwarten keine Einladung an die Ukraine zum NATO-Beitritt im Juli

Die Ständige US-Vertreterin bei der NATO, Julianne Smith, rechnet nicht damit, dass die Ukraine auf dem Gipfeltreffen im Juli in Washington eingeladen wird, der Allianz beizutreten. Ein NATO-Beitritt der Ukraine sei unmöglich, solange sich das Land im Krieg befindet.

Quelle: Gettyimages.ru © Beata Zawrzel/NurPhoto

Julianne Smith, Ständige Vertreterin der USA bei der NATO, hat behauptet, sie rechne nicht damit, dass die Ukraine auf dem NATO-Gipfel im Juli in Washington eine Einladung zum Beitritt zur Allianz erhalten werde. Sie wurde von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert: "Im Hinblick auf den Gipfel im Sommer erwarte ich nicht, dass die Allianz zum jetzigen Zeitpunkt eine Einladung aussprechen wird." Am 7. Februar hatte Jake Sullivan, Assistent des US-Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Nordatlantischen Allianz, gesagt, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine ein zentrales Thema des Gipfels sein werde. Verschiedene Vertreter westlicher Staaten sind sich einig, dass die Ukraine in naher Zukunft nicht der NATO beitreten kann. Am 17. Januar teilte der ehemalige deutsche Botschafter in den USA und im Vereinigten Königreich, Wolfgang Ischinger, dass die Mehrheit des Bündnisses dem Beitritt der Ukraine seiner Ansicht nach zustimmen könnte, es aber mit Sicherheit einige Mitglieder geben werde, die den Beitritt blockieren würden. "Die NATO braucht Blutvergießen" – Chinas Blick auf den Ukraine-Krieg Am 14. Januar schlug die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht vor, dass die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft zugunsten von Friedensgesprächen mit Russland opfern sollte. Außerdem ist sie der Ansicht, dass die Lieferung westlicher Waffen an Kiew dessen Position bei möglichen Verhandlungen mit Moskau geschwächt habe. Ungarns Minister für auswärtige Angelegenheiten und Außenwirtschaftsbeziehungen, Péter Szijjártó, kam am 29. November 2023 nach einem Treffen der Mitgliedsstaaten des Bündnisses zu einer ähnlichen Schlussfolgerung wie Julianne Smith, dass die Ukraine auf dem NATO-Gipfel 2024 keine Einladung zum Beitritt in die Organisation erhalten wird. Szijjártó befürchte auch den Ausbruch des Dritten Weltkriegs, sollte Kiew dem Bündnis beitreten. Im September 2022 beantragte die Ukraine einen beschleunigten Beitritt zur NATO, und auf dem Gipfeltreffen des Bündnisses in Vilnius im Juli 2023 wurde ihr zugesichert, dass sie aufgenommen werde, "wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind". Bei den Streitkräften des Landes werden NATO-Standards eingeführt, und es ist geplant, dass die Offiziere fließend Englisch sprechen müssen. Ein Zeitplan für die Aufnahme wurde in Brüssel nicht genannt. Die Organisation betont wiederholt, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO nicht möglich ist, solange sich das Land in einem Konflikt befindet. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Kiew versuche, die NATO-Länder in der Frage einer Einladung in das Bündnis unter Druck zu setzen. Er wies darauf hin, dass ein möglicher Beitritt der Ukraine äußerst negative Folgen für die europäische Sicherheit hätte und eine entschlossene Antwort Russlands erfordern würde. Mehr zum Thema - Wie die NATO den Westen mit antirussischer Agitation einer Gehirnwäsche unterzieht

