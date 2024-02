Rubelkurs steigt nach Veröffentlichung von Carlsons Putin-Interview

Nach der Veröffentlichung des Interviews, das der US-Journalist Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geführt hat, stieg der Rubelkurs laut russischen Medienberichten an. Danach verlor er leicht an Wert gegenüber ausländischen Währungen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti / Gawriil Grigorow

Das Interview, das Russlands Präsident Wladimir Putin dem US-amerikanischen Journalisten Tucker Carlson gab, hatte überraschende Auswirkungen auf den Wechselkurs der russischen Währung. Der Rubelkurs reagierte bei Börseneröffnung mit einem Anstieg, wie russische Medien unter Berufung auf die Daten der Moskauer Börse berichten.



So ging der Dollar um 7.03 Uhr Moskauer Zeit um 0,39 Prozent nach unten und wurde mit 90,5 Rubel gehandelt. Gleichzeitig sank der Euro um 0,56 Prozent und erreichte den Wert von 97,36 Rubel. Der Wechselkurs des Yuan zum Rubel lag bei 12,545 Rubel und verlor damit 0,09 Prozent. Die Zeitung Wetschernjaja Moskwa schreibt: "Nach einiger Zeit hat die russische Währung jedoch etwas an Wert verloren. Das zeigen die Daten der Moskauer Börse vom Freitag, dem 9. Februar." Das Interview von Carlson mit Präsident Putin wurde am 9. Februar um 2.00 Uhr Moskauer Zeit auf der Website des US-Journalisten veröffentlicht. Es wurde innerhalb von etwa fünf Stunden mehr als 49 Millionen Mal aufgerufen. Der russische Staatschef beantwortete 60 Fragen von Carlson und begann das Gespräch mit einer historischen Analyse der jahrhundertealten Geschichte der Beziehungen zwischen Moskau und Kiew. Die amerikanischen Medien ignorierten das aufsehenerregende Interview weitgehend. Mehr zum Thema - Tucker Carlson interviewt Wladimir Putin

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.