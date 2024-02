Washington räumt ein, Irak nicht über Luftangriffe informiert zu haben

Die US-Regierung hat zugegeben, dass sie die Behörden in Bagdad nicht über die Luftangriffe auf irakischem Boden am vergangenen Freitag informiert hat, obwohl sie zunächst behauptet hatte, sie seien vorgewarnt worden. Ein hochrangiger US-Sprecher betonte, es habe keine "Täuschungsabsicht" vorgelegen, sondern es habe sich um einen einfachen Fehler gehandelt.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, korrigierte am Dienstag vor Reportern eine frühere Aussage über die "Vorankündigung an irakische Beamte" vor dem Luftangriff in der vergangenen Woche, der mehr als 85 Einrichtungen im Irak und im benachbarten Syrien zum Ziel hatte.

"Ich entschuldige mich zutiefst für diesen Fehler und bedauere jede Verwirrung, die er verursacht hat. Er beruhte auf Informationen, die wir hatten oder die mir in den ersten Stunden nach den Angriffen zur Verfügung gestellt wurden. Es hat sich herausgestellt, dass diese Informationen nicht korrekt waren", sagte Kirby und fügte hinzu:

"Ich hoffe, dass Sie verstehen werden, dass keine böse Absicht dahinter steckt, keine bewusste Absicht, zu täuschen oder falsch zu liegen."

Obwohl er zuvor gesagt hatte, die Bombardierungen seien Bagdad im Voraus klar mitgeteilt worden, musste Kirby diese Behauptung nach einer Klarstellung des stellvertretenden Sprechers des Außenministeriums, Vedant Patel, zurücknehmen. Dieser bestätigte, dass die irakische Führung erst "unmittelbar nach den Angriffen" informiert worden sei.

Nach Angaben des US Central Command (CENTCOM), das für die Operationen im Nahen Osten und in Zentralasien zuständig ist, waren an den Angriffen "zahlreiche Flugzeuge" beteiligt, die über 125 Stück Präzisionsmunition auf Dutzende von Zielen abwarfen. Unter den getroffenen Zielen befanden sich Befehls- und Kontrolleinrichtungen, Nachrichtendienstzentren, Waffenlager und Einrichtungen für die Nachschubkette, die von den von Iran unterstützten Milizen betrieben werden, so CENTCOM weiter.

Die Operation wurde als Vergeltungsmaßnahme für eine Reihe von Angriffen auf US-Stützpunkte in der Region gestartet, insbesondere für einen Drohnenangriff am 28. Januar, bei dem drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 weitere auf einem Stützpunkt in Jordanien nahe der syrischen und irakischen Grenze verwundet wurden.

Bagdad hat die jüngsten US-Angriffe auf irakischem Gebiet wiederholt verurteilt und erklärt, die Operationen der letzten Woche hätten die Region "an den Rand des Abgrunds" gebracht. Regierungssprecher Bassem al-Awadi bestritt ebenfalls, dass sein Land die Aktion mit Washington koordiniert habe, und beschuldigte US-Vertreter, eine "falsche Behauptung aufzustellen, die darauf abzielt, die internationale öffentliche Meinung in die Irre zu führen und die rechtliche Verantwortung zu leugnen."

Auch der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani hat die amerikanischen Luftangriffe persönlich kritisiert und erklärt, sie gefährdeten die Souveränität seines Landes und die regionale Stabilität. Nach einer früheren Runde von Luftangriffen Ende Januar sagte der irakische Regierungschef, die USA würden "Vereinbarungen und verschiedene Bereiche der gemeinsamen Sicherheitszusammenarbeit untergraben." Er betonte zudem die Notwendigkeit, "die künftigen Beziehungen" mit Washington "neu zu gestalten".

