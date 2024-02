Großbritanniens Geheimdienst warnt vor höchstem Kriegsrisiko für das Land

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Konflikts höher als je zuvor. Zuvor hatte auch der Leiter des britischen Verteidigungsministeriums behauptet, es gebe Bedrohungen, die die internationale Ordnung zu zerstören drohten.

Quelle: Gettyimages.ru © Paul Mansfield/Flickr Editorial

Angesichts der Verschärfung der Krise im Nahen Osten, der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine und der möglichen Einnahme Taiwans durch die chinesische Armee hat die Gefahr eines groß angelegten Konflikts für Großbritannien den höchsten Stand der letzten Jahre erreicht. Dies wurde von Mitarbeitern des britischen Verteidigungsnachrichtendienstes festgestellt, schrieb The Guardian. Einer der Gesprächspartner der Zeitung sagte: "Gibt es die Möglichkeit eines groß angelegten Konflikts? Ja, die gibt es. Die Wahrscheinlichkeit, dass er stattfindet, ist höher als jemals zuvor in der jüngeren Vergangenheit." Rjabkow: Erneute Stationierung von US-Atomwaffen in Großbritannien wird Russland nicht abschrecken Den Quellen des Guardian zufolge tragen folgende Krisenherde dazu bei: der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen; die von den USA geführten Angriffe auf die Huthi im Jemen und auf Gruppen in Iran und in Syrien; die Risiken eines sich ausweitenden Ukraine-Konflikts; die Entwicklung fortschrittlicher Waffen durch China; und die Wahrscheinlichkeit einer versuchten Übernahme Taiwans durch die Volksrepublik. Großbritanniens Verteidigungsminister Grant Shapps hatte Mitte Januar gesagt, die Welt stehe "an der Schwelle zu einer neuen Ära". Er behauptete: "Wir bewegen uns von einer Nachkriegswelt hin zu einer Vorkriegswelt. (...) Alte Feinde werden wiederbelebt. Neue Feinde nehmen Gestalt an. Die Kampflinien werden neu gezogen." Während Russland in der Ukraine militärische Maßnahmen ergreife, "prüft China, ob der Westen die Geduld verliert"; Nordkorea "verspricht, sein Atomwaffenarsenal zu erweitern"; "und dann ist da noch der Iran, dessen Vorrat an angereichertem Uran 83,7 Prozent erreicht", so Shapps. Als Beispiel nannte der britische Minister die gemeinsamen Militärübungen zwischen Russland und China: "Es gibt noch eine weitere beunruhigende Tatsache: Unsere Gegner sind jetzt stärker miteinander verbunden." Er betonte, dass "diese kombinierten Bedrohungen die Gefahr bergen, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu zerstören, die zur Erhaltung des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde." Shapps wies darauf hin, dass Konflikte, an denen das Vereinigte Königreich nicht beteiligt sei, das Land dennoch beträfen. Er sagte: "In den letzten Jahren haben wir terroristische Anschläge auf den Straßen Londons erlebt, (...) Versuche, sich in unsere politischen Prozesse einzumischen." Als Reaktion auf die wachsende Bedrohung habe das Vereinigte Königreich seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. Shapps erklärte weiter, es sei jetzt an der Zeit, dass alle verbündeten und demokratischen Länder auf der ganzen Welt das Gleiche täten. Mehr zum Thema - Wie die NATO den Westen mit antirussischer Agitation einer Gehirnwäsche unterzieht

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.